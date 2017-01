Unternehmenssteuerreform III ist eine gute Lösung

Bei der Unternehmenssteuerreform III (USR III) wird mit harten Bandagen gekämpft. Leider gilt dies auch für den kürzlichen Beitrag von Anita Fetz und Beat Jans in der BaZ: Die Autorinnen vermischen die Frage der USR III mit Sparmassnahmen des Bundesparlaments und mit der kantonalen Umsetzung der Unternehmenssteuerreform. Beides sind kontroverse Themen. Der Beitrag stiftet damit Verwirrung, statt eine Lösung zu zeigen.

Gleiche Regeln für alle

Die Schweiz hat sich mit allen OECD-Staaten dazu verpflichtet, ihr Steuersystem an neue, internationale Regeln anzupassen. Ziel dieser Regeln ist es, den heutigen, teilweise absurd anmutenden Gewinnverschiebungen und Steuerersparnissen internationaler Konzerne Grenzen zu setzen.

Für die Schweiz, für die Kantone und für die Gemeinden ist das nicht einfach. Denn die heutigen Steuermodelle haben viel Steuersubstrat in die Schweiz gebracht: Die Einnahmen des Bundes und der Kantone an Gewinnsteuern haben sich seit 1990 mehr als verdreifacht, auf über 18 Milliarden Franken. Staat und Sozialwerke haben profitiert: Mit mehr Geld in der Kasse lassen sich unsere hervorragende Infrastruktur, das herausragende Kultur­angebot und unsere Sozialwerke eben besser finanzieren. Mit der Aufhebung des Steuerstatus ist einer unserer Standortfaktoren infrage gestellt: Ohne Gegenmassnahmen würde sich die Steuerbelastung der betroffenen Gesellschaften verdoppeln bis verdreifachen. Niemand kann guten Gewissens behaupten, dass eine solche Verteuerung des Standorts keine Auswirkungen auf Einnahmen und Arbeitsplätze hätte.

Darüber stimmen wir ab

Bei einer Annahme der USR III erhalten die Kantone erstens neue steuerliche Instrumente. Dank diesen Ins­trumenten behält die Schweiz im Standortwettbewerb gleich lange Spiesse wie das Ausland. Als Beispiel sei die Patentbox genannt: Sie ermöglicht eine reduzierte Besteuerung von innovativen Unternehmen, wenn diese Unternehmen tatsächlich in der Schweiz in Forschung und Entwicklung investieren. Dieses Instrument ist in über einem Dutzend europäischer Staaten in Kraft, darunter Grossbritannien, Frankreich, Italien, Spanien oder die Niederlande. Zweitens: Der Bund greift den Kantonen unter die Arme, indem er ihnen voraussichtlich 1,1 Milliarden Franken pro Jahr an Ausgleichszahlungen zukommen lässt. Damit gibt der Bund den Kantonen den dringend nötigen Spielraum für ihre eigenen Reformen.

Kantonale Umsetzung später

Alles andere, insbesondere die kantonale Umsetzung, erfolgt erst später. Falls Kritiker der Ansicht sind, Basel-Stadt solle die Gewinnsteuersätze weniger stark senken oder auf steuerliche Instrumente verzichten, so gehören diese Argumente in die Diskussion um die kantonale Reform. Die Debatte dazu folgt erst ab dem Frühjahr 2017. Es wäre jedoch absurd, deswegen die Bundesreform abzulehnen.

Entgegen dem, was die Reform­gegner behaupten, sind mit der USR III keine Sparmassnahmen oder Steuererhöhungen für natürliche Personen verbunden. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Solche Massnahmen braucht es nur, wenn dem Staat die nötigen Einnahmen fehlen. Damit die Einnahmen gesichert werden, brauchen wir aber eine Unternehmenssteuerreform.

Nein macht Kantonen Leben schwer

Bei einem Nein am 12. Februar 2017 ist die finanzielle Ausgangslage der Kantone und Gemeinden jedenfalls klar schlechter als bei einem Ja: Die heutigen Steuerstatus fallen trotzdem dahin. Das Ausland hätte also Instrumente wie die Patentbox in der Hand und wäre steuerlich attraktiv – die Schweizer Kantone werden dagegen auf ihre Steuermodelle verzichten müssen, da sie international verpönt sind. Sie hätten nicht mehr gleich lange Spiesse im Standortwettbewerb. Das ist keine gute Voraussetzung, um Steuersubstrat zu halten.

Zugleich werden den Kantonen die Ausgleichszahlungen des Bundes in der Kasse fehlen. Die Kantone werden also nicht nur ungleiche Spiesse haben, sondern auch mit dem Problem vorderhand auf sich alleine gestellt bleiben. Das wird teurer.

Ja zur Reform ist sachgerecht

Die Statusgesellschaften bieten allein im Kanton Basel-Stadt 32 000 Vollzeitstellen und bezahlen dem Kanton 500 Millionen Franken pro Jahr an Gewinn- und Kapitalsteuern (inklusive Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer). Bei einem Ja zur USR III haben wir eine Lösung für eine der schwierigsten wirtschaftspolitischen Herausforderungen in der Hand. Ein Risikofaktor für die vielen betroffenen Stellen und Milliardeneinnahmen der öffentlichen Hand wäre endlich beseitigt. Bei einem Nein geht die Debatte weiter. Aber die Schweiz, die Kantone, die Gemeinden und unseren Arbeitsmarkt wird es etwas kosten – eine Verschlechterung der Standortbedingungen ist nie gratis.

Keine glaubwürdige Alternative

Das ist der Schwachpunkt der Neinsager: Sie verkaufen die Illusion einer Welt, die es nicht mehr gibt: Einer Schweiz, die im Wettbewerb weiterhin auf verpönte Mittel setzt und die sich deshalb hohe Ausgaben weiter ­leisten kann.

Darum legen die Reformgegner auch keine glaubwürdige Alternativ­lösung vor: Sie wissen, dass ihre Alternativen entweder noch teurer sind oder politisch kaum Chancen haben.

Eva Herzog (SP), Vorsteherin des Finanzdepartements Basel-Stadt, ­Christoph Brutschin (SP), Vorsteher des Departements für Wirtschaft, ­Soziales und Umwelt Basel-Stadt (Basler Zeitung)