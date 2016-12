Vandalen richten grossen Schaden an

In der Nacht auf Dienstag trieben Vandalen in Basel ihr Unwesen. Unbekannte Täter haben an verschiedenen Orten im Gundeldingerquartier und auf dem Bruderholz Fensterscheiben und Eingangstu?ren eingeschlagen, teilt die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Schäden gab es an einem Mehrfamilienhaus in der Bruderholzallee, am Primarschulhaus Bruderholz an der Fritz Hauser-Strasse (vermutlich bereits am 25. Dezember) sowie an weiteren Liegenschaften an der Sonnenbergstrasse, der Reservoirstrasse dem Gundeldingerrain und dem Thiersteinerrain. Am Krachenrain wurde zudem eine Laterne gegen die Fassade eines Mehrfamilienhauses geworfen.

Der Schaden belaufe sich auf insgesamt auf mehrere zehntausend Franken. Zudem wurde bei der Helvetia Versicherung am Steinengraben eine grössere, gläserne Eingangstu?re erheblich beschädigt. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Liegenschaften vom Vandalenakt betroffen sind, heisst es in der Mitteilung. Die Staatsanwaltschaft bittet weitere Geschädigte sowie Zeugen der Taten, sich zu melden. (amu)