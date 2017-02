Velofahrer in Basel bei Sturz schwer verletzt

Bei einem Sturz hat sich ein Fahrradfahrer am Donnerstagabend schwere Verletzungen zugezogen. Der Unfall ereignete sich um 23:25 Uhr in der Riehenstrasse 60 in Basel. Wieso der Fahrardlenker zu Fall kam, ist bisher unbekannt. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, wie sie am Freitag mitteilte. (nim/sda)