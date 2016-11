Velorouten werden prioritär von Schnee und Eis befreit

Das Basler Bau-und Verkehrsdepartement (BVD) rüstet sich für den nächsten Schnee und «optimiert» den Routenplan für den Winterdienst. Neu sollen neben den wichtigsten Hauptachseen für den motorisierten Verkehr auch alle Fahrrad-Pendlerrouten prioritär behandelt werden. Das heisst, künftig räumt der Winterdienst zuerst den Schnee von jenen Strassen weg, die von Velofahrern benützt werden, bevor die restlichen Strassen an die Reihe kommen.

Der sogenannte «optimierte Winterdienst» sehe vor, dass die Schneeräumung und die Enteisung nicht überall mit der gleichen Dringlichkeit vorgenommen werden: Die Strassen seien in drei Dringlichkeitsstufen eingeteilt, schreibt das Tiefbauamt in einer Mitteilung. Auch der Grad des Winterdienstes sei normiert: Schwarzräumung, verzögerte Schwarzräumung, Weissräumung, kein Winterdienst. Ein Routenplan definiere für jede Fläche, mit welcher Dringlichkeitsstufe (Priorität) und auf welchem Standard die Schneeräumung und Enteisung jeweils vorgenommen werden soll. Dieser Routenplan liegt für das ganze Gebiet der Stadt Basel vor.

Flughafenstrasse wird für Velofahrer geräumt

Neu werden entsprechend den Routen des motorisierten Verkehrs in Basel auch die Velorouten in Dringlichkeitsstufen eingeteilt, wobei alle wichtigen Fahrrad-Pendlerrouten in die prioritäre erste Dringlichkeitsstufe 1 (Schwarzräumung) aufgenommen wurden.

Die Velorouten, die in Zukunft prioritär behandelt werden, sind laut Mitteilung im Wesentlichen folgende Strassen: Elsässerstrasse, Gärtnerstrasse, Klybeckstrasse, Freiburgerstrasse, Riehenstrasse, Grenzacherstrasse, Birsstrasse, Münchensteinerstrasse, Reinacherstrasse, Neuweilerstrasse, Wanderstrasse, Belforterstrasse, Burgfelderstrasse und Flughafenstrasse. Die übrigen Velowege würden wie die entsprechenden Strassen in zweiter oder dritter Dringlichkeit betreut.

Die Erweiterung der Arbeit des Winterdienstes der Stadtreinigung um die Velorouten entspreche «den Alltagsbedürfnissen und der generellen Förderung des Veloverkehrs in der Stadt Basel», hält das BVD fest.