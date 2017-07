Verliebt in die Macht

Angenommen, Sie sind ein Angestellter bei Novartis, vielleicht im Kader, sicher gut bezahlt, und Sie entscheiden, dass Sie einem Kunden einfach so eine Million Euro zahlen – wofür ist unklar, wann Sie das versprochen haben, ebenso, und selbstverständlich tun Sie das, ohne Ihren Vorgesetzten zu fragen, geschweige denn um Erlaubnis zu bitten. Vom Treffen, das vielleicht in St. Louis stattgefunden hat, einem langweiligen Ort vor den Toren Basels, fertigen Sie kein Protokoll an, auch eine schriftliche Vereinbarung oder einen Vertrag halten Sie für überflüssig, wie das ja bei Novartis oder UBS oder anderen kuriosen Firmen so üblich ist.

Als die ersten Medienberichte erscheinen – warum nicht in der Basler Zeitung –, die dieses Zahlungsversprechen offenlegen, haben Sie noch nie etwas davon gehört; als die schlechten Nachrichten nicht abbrechen wollen, haben Sie nie etwas damit zu tun gehabt, sondern ein Kollege, der Ihnen unterstellt ist, war es gewesen; im Übrigen beklagen Sie den Untergang der demokratischen Kultur in Basel-Stadt. Vielleicht freuen Sie sich auf die Ferien. Es geht Ihnen prächtig.

Wie lange, glauben Sie, würden Sie in Ihrem Job überleben, wenn Ihre Vorgesetzten die Sache am Ende offiziell untersuchen und herausfinden, dass alles stimmt, was die Journalisten geschrieben haben?

Hans-Peter Wessels (SP), Regierungsrat sowie Bau- und Verkehrsdirektor von Basel-Stadt, der Mann der langen Nerven, ein Mann, der, wenn andere weinen, trotzdem lacht: Er bleibt vorderhand im Amt – auch wenn die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Rates ihm mehrfache «Kompetenzüberschreitungen» nachweist und zum Schluss kommt, dass er es selber war, der aller Wahrscheinlichkeit nach dem Präsidium des elsässischen Gemeindeverbandes eine Million Euro zugesichert hat, um damit die Verlängerung des Trams nach St. Louis zu finanzieren. Ob es sich bei diesem Beitrag, den weder Regierungsrat noch Parlament je genehmigt haben, um einen normalen «Beitrag» gehandelt hat oder schlicht um einen Zustupf, der den Meinungsbildungsprozess in Frankreich hätte befördern sollen: Wir wissen es nicht. Niemand spricht von Korruption, was es womöglich war, aber alle sollten davon sprechen, was diesen Regierungsrat der SP noch in seinem Amt hält.

Vorbildliche GPK

Ist das alles bloss ein Fall Wessels – oder ist es ein Fall SP? Wenn wir daran denken, wie der Präsident der GPK, Tobit Schäfer, ebenfalls ein Sozialdemokrat, diesen Millionen-Skandal erforscht, beurteilt und einen Bericht verantwortet hat, der in seiner Härte und in seiner Unparteilichkeit einen neuen Standard für die ganze Schweiz gesetzt hat – dann scheint es sich um einen Fall Wessels allein zu handeln.

Schäfer hat bewundernswerten Mut bewiesen. Wenn wir aber die bisherigen offiziellen Reaktionen der SP betrachten, kommen Zweifel auf. Die Regierungspartei, so macht es den Eindruck, will die Sache aussitzen, indem sie Wessels nicht sitzen lässt; sie hält ihm die Treue, komme, was wolle. Sollte es bei dieser Strategie bleiben, dürfte die Partei irgendwann, nicht morgen, aber übermorgen, einen Preis dafür bezahlen. Ich habe noch nie erlebt, dass Politiker und ihre Parteien Skandale und Anmassungen, Affären und Überheblichkeit in beliebiger Dosis zu überdauern vermochten.

Irgendwann ist es genug. Meistens ist es besser, man merkt es selber, sonst wird man länger bestraft, als man es verdient hat.

Der organisierte Wahnsinn

Wenn wir uns fragen, warum es zu diesem Skandal gekommen ist oder anders ausgedrückt: Warum sich Wessels offensichtlich nicht mehr spürt, dann mag es dafür Gründe der Persönlichkeit geben, die ich nicht vertiefen will, weil ich es nicht beurteilen kann: Mag sein, dass Wessels zu sehr von seiner Unverwundbarkeit überzeugt ist, es mag aber auch sein, dass das Gegenteil der Fall ist. Dass sein homerisches Lachen nicht Selbstbewusstsein bedeutet, sondern Unsicherheit, der Bub, der sich ertappt fühlt, grinst sich in die Ohrfeige. Eventuell, womöglich: Niemand – ausser Wessels – weiss, was in seinem Kopf vorgeht.

Mit Blick auf das Strukturelle und Politische fällt eine Beurteilung hingegen leichter: Es zeigt sich am Beispiel dieses Millionen-Skandals geradezu exemplarisch, warum es ein Fehler ist, grosse Verwaltungsabteilungen wie etwa die Verkehrsbetriebe auszugliedern und zu einem Pseudo-Unternehmen umzuformen, das dem Staat zwar gehört – wofür der Staat aber keine Verantwortung mehr tragen will. Was Politiker uns gerne als «Teil-Privatisierung» oder «Liberalisierung» aufdrängen, stellt sich allzu oft als unausgegorene, weil inkonsequente Lösung heraus.

Dass solche «Liberalisierungsschritte» unter Politikern beliebt sind, kann nicht überraschen, denn sie entlasten sich damit von der Verantwortung für ein Unternehmen, ohne dass sie auf die Macht darin verzichten. Sie müssen nicht mehr führen, sie können. Wer den GPK-Bericht liest, findet mehrere Belege für diesen Missstand. Wessels gibt den BVB faktisch Weisungen, obwohl er gar nicht dazu befugt wäre, aber als Vertreter des Eigentümers hat er Macht genug, durchzusetzen, was er will. Kommt es gut, war Wessels der Prophet, kommt es schlecht, fahren andere in die Hölle.

Ob Verkehrsbetriebe, Universitäten oder Spitäler: Entweder privatisiert man richtig – was ich begrüssen würde – oder man lässt es bleiben, und der zuständige Regierungsrat bleibt zuständig. So kann man ihn als Verantwortlichen auch abwählen, falls er versagt. Jetzt organisieren unsere Politiker oft den Wahnsinn: Alle sind zuständig und niemand. Auch daran ist Wessels gescheitert – wenn auch mit Begeisterung.

Arroganz der Macht

Politisch ist die Sache klar. Was wir in Basel erleben, ist das historisch sich immer wieder von neuem wiederholende Spektakel der Macht: Wie man sie bekommt, wie sie einen verdirbt, wie man sie verliert. Offenbar fühlen sich die Regierungsräte der rot-grünen Mehrheit inzwischen so unantastbar, dass sie glauben, nichts könnte sie mehr von der Macht vertreiben: kein Skandal, keine Fehlbeurteilung, keine Opposition, keine Basler Zeitung und keine Katastrophe.

Ob sie das Gewerbe mit kleinlichen Vorschriften plagen, ob sie Wirtschaftsvertreter zusammenstauchen, ob sie Automobilisten im Stau versauern lassen, ob sie Journalisten mit unanständigen Antworten abschütteln: Was kümmert unsere Regierungsräte der Hut, solange wir ihn grüssen? Seit den Wahlen, wo die rot-grüne Mehrheit unverständlicherweise bestätigt wurde, ist es noch viel schlimmer geworden. Die Arroganz der Macht.

Hätte Wessels auch nur Spurenelemente jenes Anstandes, den er bei seinen Kritikern regelmässig zu vermissen pflegt: Er würde von selber gehen. Und wäre seine Partei, die mächtigste in Basel, klug, würde sie ihn nicht davon abhalten – denn selten tut es einer Partei gut, wenn auch der letzte Bürger merkt, wie sehr sie die Macht liebt und nichts sonst. (Basler Zeitung)