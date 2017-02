Vier junge Männer nach Schlägerei im Spital

In der Basler Innenstadt sind sich am Samstagabend mehrere junge Leute in die Haare geraten. Nach der gewalttätigen Auseinandersetzung mussten sich vier Burschen im Alter von 17 und 18 Jahren in Spitalpflege geben.

An der Schlägerei zwischen zwei Gruppierungen vor dem Unternehmen Mitte an der Gerbergasse waren 20 bis 25 Personen beteiligt. Mehrere Kontrahenten schlugen kurz nach 23 Uhr gegenseitig auf sich ein, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte. Zwei Jugendliche wurden am Boden liegend mit Fusstritten traktiert. Der eine von ihnen wäre gemäss Communiqué beinahe unter ein Tram geraten. Die mit mehreren Patrouillen ausgerückte Polizei konnte drei Tatverdächtige festnehmen. Es handelt sich um Burschen im Alter von 15 bis 17 Jahren. Der Tathergang und der Grund der Auseinandersetzung sind noch nicht klar und Gegenstand weiterer Ermittlung. Es werden Zeugen gesucht. (sda)