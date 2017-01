Vorsicht vor Trickdieben

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sich am Freitag Vormittag ein Mann unter dem Vorwand Zutritt zur Wohnung einer Rentnerin in der St. Alban-Anlage verschaffte, weil er angeblich die Wasserinstallation kontrollieren müsse. Laut der Polizei erklärte er, dass er bereits die Wasserzufuhr in einer anderen Wohnung untersucht habe, weil dort das Wasser schwarz gefärbt sei. Während er sich mit der Frau im Bad aufhielt, um die Leitungen zu kontrollieren, soll sein Komplize die Wohnung betreten haben. Laut der Medienmitteilung gelang es diesem, unbemerkt wertvollen Schmuck zu stehlen. Bevor die Täter die Wohnung wieder verliessen, verlangten sie von der Rentnerin 700 Franken für die ausgeführten Arbeiten. Als die Frau die Zahlung verweigerte, verliessen sie das Haus, teilt die Polizei mit.

Zu einem zweiten Fall kam es am Tag zu vor: Die Polizei meldet, dass bereits am Donnerstag, kurz vor Mittag, ein Mann eine betagte Frau in der Belforterstrasse auf suchte. Er gab sich offenbar als Mitarbeiter der IWB aus und erklärte, dass es zu einem Wasserschaden im Haus gekommen sei und er deshalb die Leitungen reparieren müsse. Plötzlich betrat ein zweiter Mann die Wohnung, welcher sich auch als IWB Mitarbeiter ausgab, heisst es in der Mitteilung. Beide erklärten, dass sie die Reparatur nur ausführen könnten, wenn die Frau 1500 Franken bezahle. Als sie dies verweigerte, entfernten sich die beiden in unbekannte Richtung, heisst es weiter.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich in beiden Fällen um die selbe Täterschaft handelt.

Gesucht werden zwei Männer, zwischen 30 und 40 Jahren mit sicherem Auftreten und gepflegter Erscheinung. Beide haben braunes Haar und sprechen Hochdeutsch mit Akzent. (hel)