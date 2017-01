Warteschlange bei unserem Dreikönigskuchen-Sieger

Am Donnerstag wurden in der BaZ-Redaktion Dreikönigskuchen getestet und bewertet. Mit einer Durchschnittsnote von 5,3 schnitt der Kuchen der Bäckerei Gilgen am besten ab. Die gute Bewertung scheint der Bäckerei gut zu bekommen: Am Freitagnachmittag stehen die Kunden vor der Bäckerei am Spalenberg Schlange. (baz.ch/Newsnet)