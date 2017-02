Was nötig ist, damit wir neue Tiere bestaunen können

Dass im Zoo immer wieder neue Tiere zu sehen sind, ist für uns selbstverständlich. Allerdings steckt dahinter mehr Arbeit, als oft gedacht. Der Zolli zeigt dies anhand von zwei Beispielen, der Aufnahme von Reptilien und der Zucht von Fischen. Die Fortpflanzungsstrategien bei den Fischen können dabei stark variieren.

Um den Besuchern die verschiedenen Fortpflanzungsarten zu zeigen, eignen sich die Eier der kleingefleckten Katzenhaie besonders gut. Nach zwei Jahren haben sie nun wieder Nachwuchs bekommen. Speziell an den Katzenhai-Eiern ist, dass sie transparent sind. Dies öffnet diverse Türen für interessante Beobachtungen. So kann man die Embryonen durch die Eierschale beobachten und förmlich bei der Entstehung eines Haies zusehen.

Während Fischarten wie der Steinbutt mehrere Millionen Eier legen, kommt ein Katzenhai-Weibchen gerade mal auf zehn bis zwanzig Eier. Diese grossen Unterschiede lassen sich durch die Überlebensstrategie der Fische erklären. Einige Tiere setzen darauf, ihren Nachwuchs in äusserst hohen Mengen zu produzieren, etwa wenn die Überlebenschancen des Nachwuchses sehr tief sind. Ist die Mortalität beim Nachwuchs hingegen eher klein, etwa wie beim Katzenhai, wird der Fisch auch weniger Eier legen müssen, um die Erhaltung seiner Spezies zu gewährleisten.

Zuchten im Vivarium

Neben Katzenhaien werden im Zolli aber noch viele weitere Fische gezüchtet. Dabei konzentriert man sich in erster Linie auf Süsswasserfische, denn die Zucht von Meeresfischen ist im Vergleich sehr viel aufwändiger und dadurch weniger nachhaltig. Der Grund dafür ist, dass die Fische aus dem Meer sehr viel höhere Anforderungen an ihre Aufzucht stellen. Diese Fische sind nämlich sehr selektiv, was ihre Ernährung anbelangt. Sie benötigen das richtige Futter in grossen Mengen. Die Herstellung dieses Spezialfutters ist sehr energie- und ressourcenaufwändig, was eine Zucht im grossen Stile nicht rechtfertigen würde.

Im Basler Vivarium werden nun seit zehn Jahren Fische gezüchtet. Die Tierpflegerinnen und -pfleger benötigen viel Feingefühl, um die optimalen Umstände für die Zucht zu simulieren. Das Pflegerteam bedient sich dabei verschiedener Hilfsmittel, die wir auch im Alltag kennen: Schwämme, Wischmopps, oder Kunstgras aus dem Osternest. Die Idee dahinter ist immer, die Natur (in diesen Fällen Pflanzen) so zu imitieren, dass die Fische ihre Eier dort ablegen. Der Zoo bemüht sich darum, möglichst viele Fische von ihren Eltern grossziehen zu lassen. Allerdings scheinen die Familienbande im Fischreich nicht sonderlich stark zu sein – die Eltern fressen ihre Eier auch gerne, weshalb die Pfleger die Eier teilweise entfernen und separat aufzüchten müssen.

Die Fische, die im Zolli aufgezogen werden, sind in erster Linie für das Vivarium im Zolli gedacht. Offen bleibt die Frage, woher die Fische für das geplante Ozeanium kommen sollen. Da die Aufzucht im eigenen Vivarium aus oben ausgeführten Gründen eher unwahrscheinlich ist, bleiben nur noch Einkauf und Wildfang. Beide Optionen haben ihre Schattenseiten: Die eingekauften Fische wurden letztlich auch gezüchtet, bloss an einem anderen Ort. Beim Wildfang werden dafür Tiere aus ihrem Lebensraum gerissen und in Gefangenschaft gebracht.

Reptilien und Amphibien unter Quarantäne

Seit wenigen Monaten gibt es im Zolli ausserdem eine neue Quarantänezone für Reptilien und Amphibien. Bevor die Tiere aus anderen Zoos in die Schauterrarien gebracht werden können, werden sie in die Quarantäne geschickt.

Dort werden die Neuankömmlinge auf Herz und Nieren geprüft. Das Pflegerteam untersucht die Tiere auf bakterielle Keime, Viren und Parasiten. Dies ist erforderlich, um sicherzustellen, dass sich eventuelle Krankheiten nicht auf die anderen Tiere im Schauterrarium übertragen können.

Die Quarantäne findet aber auch anderweitig Verwendung. Wenn Reptilien und Amphibien aus dem Zoo erkranken, werden sie oft in die Quarantänezone verlagert, was die Behandlung vereinfacht. Ausserdem hilft der Zolli Basel den Grenzbehörden, wenn Reptilien illegal über die Grenze geschmuggelt werden. In solchen Fällen erklärt sich der Zoo bereit, die Tiere aufzunehmen und zu pflegen.

Nachdem die Tiere sorgfältig überprüft wurden, werden sie in die Schauterrarien verlagert, damit sie von den neugierigen Besuchern bestaunt werden können.