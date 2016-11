Weihnachtsrausch und Orte zum Träumen

Weihnachtskonzerte, Wunschbuch, Märchenwald, 185 Stände auf zwei Plätzen: Die Weihnachtszeit beginnt und damit die verzauberte und beleuchtete Basler Innenstadt. Gabriel Barell ist Präsident des Vereins Basler Weihnacht und seines Zeichens Gewerbedirektor. In sichtlich aufgeräumter Stimmung erläuterte er an der gestrigen Medienkonferenz im «Mentelin Hof», dass heute um 18.30 Uhr auf dem Münsterplatz die Basler Weihnacht eröffnet wird. Diese Ehre wird dem scheidenden Regierungspräsidenten Guy Morin zuteil, umrahmt wird die Feier durch das Hornensemble der Musik-Akademie Basel.

Als Neuheit ist danach Night Shopping angesagt: Die Läden werden bis um 22 Uhr geöffnet haben. «Natürlich habe ich als Gewerbedirektor auch den Shopping-Hut an», sagte Barell denn auch. Und trotzdem werde Atmosphäre grossgeschrieben. Und von dieser gebe es von Jahr zu Jahr mehr. «Neu ist seit vergangenem Jahr ja auch die Rheingasse als Adventsgasse im Glaibasel mit dabei.» Und es strömen von Jahr zu Jahr mehr Besucher ins weihnachtliche Basel. Waren es im Jahr 2006 noch 600'000, kamen im vergangenen Jahr schon 900'000 Besucher, die sich die Sinnesfreuden nicht entgehen lassen wollten. Immerhin wärmen diese tüchtig die Seele – und lassen nebenbei die Kassen der Gewerbetreibenden klingeln. Denn die Besucher setzten im 2015 rund 30 Millionen Franken im Detailhandelsgeschäft und 37 Millionen in der Gastronomie um. Dieses Jahr dürfte es wieder ähnlich sein.

Besonders freut Barell, dass auch «Motel One» auf dem Barfüsserplatz mitmacht: Dies sei bei den internationalen Ketten nicht immer der Fall. «Motel One» stellt einen Glühweinwald und präsentiert damit Neues.

Sabine Horvath, Leiterin Aussen­beziehungen und Standortmarketing, betonte die Wichtigkeit des Auftritts von Basel als Weihnachtsstadt. «Wir arbeiten seit Jahren daran, Basel auch in Europa zu positionieren.» Daher habe man auch im süddeutschen Raum und im Elsass Werbekampagnen gestartet. Doch es sei auch wichtig, die Erwartungen des anspruchsvollen Publikums zu erfüllen. Tatsächlich gibt es viele Weihnachtsmarkt-Touristen, die sich einen umfangreichen Erfahrungsschatz über das Wesen der europäischen Weihnachtsmärkte zugelegt haben. Da muss sich Basel bemühen.

Alte und neue Bräuche

Selbstbewusst werden die Besucher der Basler Weihnacht begrüsst mit: «Willkommen auf dem schönsten Weihnachtsmarkt der Schweiz!» Geboten wird denn auch einiges. So gibt es beispielsweise am 26. November sowie am 3., 10. und 17. Dezember um 16 Uhr eine Führung durch das weihnachtliche Basel. Auf dem Rundgang begegne man nebst Lichterschmuck, Weihnachts­bäumen und Engeln auch zahlreichen Geschichten, versprechen die Organisatoren. Dabei erfahre man Interessantes über alte und neue Basler Bräuche in der Adventszeit.

Zur Orientierung ohne professionelle Begleitung hilft eine Stadtkarte, welche ebenfalls durch das weihnachtliche Basel führt. Darauf erfährt man etwa, was der Märchenwald der Robi-Spiel-Aktionen auf dem Münsterplatz für die Kinder bietet: Kerzen ziehen, Lebkuchen verzieren oder mit dem Eisenbähnchen fahren. Oder dass jeder und jede im Innenhof des Rathauses Wünsche in ein riesiges Buch schreiben kann, dass das Weihnachts-Drämmli die Kinder durch die «Basler Weihnacht» führt und das Musical-Theater Weihnachtskonzerte bietet.

Und wem von so viel Weihnachten der Kopf schwindelt und wer sich trotzdem nicht ganz lösen kann, der holt die Stimmung einfach zu sich nach Hause. Im Weihnachtsgeschäft von Johann Wanner gibt es an Weihnachtsschmuck zu kaufen, was das Herz begehrt.

Allerorts lässt sich wunderbar schnabulieren. So lädt die «Sennenhütte» auf dem Claraplatz zum gemütlichen Fondue-Plausch, auf dem Münster- und Barfüsserplatz gibt es Raclette, Flammlachs, Fleischspiesse vom Holzkohlengrill, Kartoffelpuffer, Süsses aus der Schoggi-Werkstatt und vieles mehr.

Wer Lust auf noch mehr Weihnachtsrausch hat, geht – ob mit oder ohne Kinder – am besten ins Spielzeug Welten Museum. Dieses zeigt die ­Ausstellung «Weihnachtsbäume zum Träumen».

Das Museum der Kulturen beleuchtet in seiner Ausstellung die Geschichte «Vom Zimt zum Stern – himmlische Düfte aus aller Welt». Am Samstag, 3. Dezember, kommen die Santigläuse auf ihren Harley-Davidson-Motor­rädern, und selbstverständlich fehlen auch die verkaufsoffenen Sonntage am 11. und 18. Dezember nicht.

