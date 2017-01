Wessels: «Eher symbolischer Beitrag»

Wenige Tage vor Weihnachten machte die Basler Zeitung publik, dass Regierungsrat Hans-Peter Wessels (SP) die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) anwies, im Zusammenhang mit der Tramverlängerung der Linie 3 nach Saint-Louis eine Million Euro an Frankreich zu überweisen. Ohne dass eine Gegenleistung eingefordert wurde, vorbeigeschleust am Parlament. Es war ein mündliches Versprechen, das nirgends protokolliert ist, wie Wessels vor der Finanzkommission zugibt. Ein Versprechen, an das sich der Regierungsrat gerade noch «erinnern mag», ohne Details zu nennen, das aber seinen «Zahlungsbefehl» auslöste. Es brachte die Geschäftsleitung der BVB bei der Finanzkontrolle in die Bredouille und führte zu schlechten Noten.

Zum Zeitpunkt, als dieses faule Geschäft die Öffentlichkeit und damit den wahren Financier, den Basler Steuerzahler, erreichte, hatten die 13 Grossratsmitglieder der Finanzkommission bereits getagt. Der von BVB-Verwaltungspräsident Paul Blumenthal (BaZ vom Donnerstag) mitverschleppte Bericht der Finanzkontrolle mit den neusten Erkenntnissen lag endlich vor.

Im Vorzimmer des Grossratssaals nahm man sich am 15. Dezember nach einem Hearing mit der Finanzkontrolle auch Regierungsrat Wessels zur Brust. Es muss zwischen 10.15 Uhr und zwölf Uhr gewesen sein. Die der BaZ vorliegenden Protokolle dieser und der Folge- sitzung vom 12. Januar 2017 zeigen indessen, wie sich Wessels windet und immer wieder befragt werden muss, welche Gegenleistungen für sein Millionen-Versprechen vorhanden sind und welchen plausiblen Grund es gibt. Eine Antwort haben die Kommissionsmitglieder bis heute nicht erhalten. Gekonnt hält der Regierungsrat die Kommission mit einer Antwort hin bis weit nach der Sitzungspause, um dann über seine Motivation zu sprechen.

Ablenken und aussitzen

Auf das Drängen der Finanzkommissionsmitglieder wie Dieter Werthemann (GLP) weicht Wessels immer wieder aus. Wahlweise redet er von «Altlasten» aus der Protz-Ära um Martin Gudenrath (Ex-BVB-Verwaltungsratspräsident) und Jürg Baumgartner (Ex-BVB-Direktor) und lenkt ab auf das für ihn wichtigere Thema «Erneuerung Gleisanlagen»: Wessels sagt: «Die Erhebung der Gleiszustände ist das dominante Thema der letzten Jahre.» Und hier sei sehr gute Arbeit geleistet worden.

Dann stösst Kommissionspräsident Patrick Hafner nach: «Was erhalten die BVB für die Zahlung von einer Million Euro an die Tramverlängerung nach Frankreich?» Wessels weicht wieder aus: «Die Fragen zum Abkommen sollen die BVB erklären» und schiebt damit die Verantwortung auf jenes Management, das beim dubiosen Deal gar nicht zugegen war. Schuldig bleibt Wessels den Kommissionsmitgliedern eine Antwort bis nach dem ersten Teil des Hearings.

Erst spät erfahren die Mitglieder der Finanzkommission einen einzigen Grund: «Es handelt sich um eine mündliche Zusage, ein Versprechen», das er einhalten müsse, so Wessels, ansonsten könne er Alain Girny, Président de la Communauté d’Agglomération des Trois Frontières (CA3F) «nicht mehr in die Augen schauen». Es ist also des Baudirektors persönlicher Flirt mit den Franzosen, den Steuerzahler mit über einer Million Franken finanzieren sollen.

«Mündlichkeit das Hauptproblem»

In seinen Formulierungen lässt sich Wessels als Passivteilnehmer dieses Geschäfts darstellen, obschon er nicht leugnet, «dabei gewesen» zu sein: «Ich erinnere mich an eine mündliche Zusage des ehemaligen Managements. Bei der Summe von einer Million Euro handelt es sich um einen eher symbolischen Beitrag», erklärt Wessels der Finanzkommission. Das entspreche etwa einem Prozent der Bausumme. Wörtlich protokolliert ist dann: Er konnte sich an die mündliche Besprechung der BVB-Spitze mit ihm und Alain Girny erinnern. Die weiteren Hintergründe der Abmachung zwischen BVB und CA3F sind ihm aber nicht bekannt. Er könne Alain Girny nicht mehr in die Augen schauen, würde er das Versprechen in Abrede stellen. Deshalb hat er gegenüber den BVB schriftlich bestätigt, dass ein solches Versprechen abgegeben worden ist, wird Wessels zitiert.

Dieter Werthemann bezeichnet «die Mündlichkeit der Abmachung als Hauptproblem». Er möchte, dass die Finanzkommission beschliesst, das Protokoll jener Sitzung mit Wessels, Girny, Gudenrath und Baumgartner einzufordern. Zu diesem Beschluss kommt es aber nicht. Denn Wessels entgegnet: «Von der besagten Sitzung existiert kein Protokoll.» Man könne in Zukunft bei allen Treffen von Eignervertretern mit ausgelagerten Betrieben ein solches einfordern.

Immer wieder eilt Georg Mattmüller (SP) seinem Parteikollegen zu Hilfe: Zuerst wehrt er sich gegen eine strafrechtliche Untersuchung und dann wird protokolliert. «Die Sache der GPK übertragen möchte Georg Mattmüller nicht.» Richtig sei ein «gegenseitiger Austausch».

Während für Tanja Soland (SP) noch vor den Untersuchungsergebnissen der Staatsanwaltschaft feststeht, dass «keine strafrechtliche Relevanz» zu erkennen sei, und dass es sich um keine Bestechung handle, spricht Hafner im Dezember von «einem offensichtlichen ‹Sweetener›, damit die französische Seite die Betriebsvereinbarung unterzeichnet.» «Sweetener» – ein Fremdwort für Schmiergeld.

«Heiligsprechung Wessels»

In einer zweiten Diskussion um die BVB-Million am 12. Januar entsteht eine Diskussion, ob Wessels hier nun «heiliggesprochen» werde. Die Linke ist in der Defensive. Tanja Soland wehrt sich, «sie wolle ihn nicht heiligsprechen. Dass das Versprechen gegenüber den Franzosen falsch war, steht auch für sie fest.» Sie lässt protokollieren: «Gut vorstellbar ist, dass die frühere Leitung der BVB an einem Apéro ein Zahlungsversprechen gemacht hat, ohne über die dafür notwendigen Kompetenzen zu verfügen.» Die Teilnahme von Wessels an diesem Apéro lässt sie wieder geflissentlich weg.

Patricia von Falkenstein (LDP) findet als Einzige deutliche Worte: «Wessels darf nicht heiliggesprochen werden. Sein Verhalten an der ominösen Sitzung mit den Franzosen war grobfahrlässig. Haben die Vertreter von BVB und Bau- und Verkehrsdepartement wirklich eine Zahlung ohne Gegenleistung versprochen, befanden sie sich eindeutig auf dem falschen Dampfer.»

Retourkutsche befürchtet

In der Sitzung vom 15. Dezember kommt auch die Finanzkontrolle zu Wort, wie aus dem Protokoll hervorgeht. Amtsleiter Daniel Dubois berichtet über die Not, in die Wessels die BVB geritten hat: «Die Geschäftsleitung der BVB hat sich im Jahr 2015 gegen die Zahlung gewehrt. Sie musste sich dann aber überzeugen lassen, dass alles andere als die Überweisung der Summe von einer Million Euro einem Vertragsbruch gleichkäme.» Unter dieser Voraussetzung begrüsste er es, «dass die BVB versucht haben, wenigstens seine Gegenleistung zu erhalten».

Ein Vertrag habe nie vorgelegen, verdeutlicht die Finanzkommission, hält dann aber seltsamerweise fest, man werde bei Nichtzahlung doch vertragsbrüchig. Und: Es drohten vonseiten der Franzosen Retorsionsmassnahmen, weshalb man empfehle «nicht aus dem Vertrag» auszusteigen.

Vertrag oder doch keiner? Und welche Retorsionsmassnahmen sind zu erwarten? Was in der Kommissionssitzung schliesslich substanziell verabschiedet wurde, ist erschreckend lapidar. Klar wurde, dass die Strecke im Grunde gebaut ist und dass die Zahlung an die Franzosen das wichtigste Thema für die Finanzkommission bleibe (Elisabeth Ackermann). So beschliesst man mit 13 zu 0, sich zu erkundigen, ob der Betrieb und Unterhalt der Strecke nach Saint-Louis so geregelt wird, dass der Trambetrieb funktioniert und was zwischen BVB und den Franzosen rechtlich abgemacht worden ist.

