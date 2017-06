«Wessels und Blumenthal haben versagt»

Die Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rates (GPK) hat sich nach 2014 ein zweites Mal intensiv mit den Basler Verkehrsbetrieben auseinandergesetzt. Schwerpunkte der aktuellen Untersuchung der GPK waren die Affäre rund um die von der BaZ aufgedeckten Millionenzahlung an die französische Partnerorganisation Communauté de Communes des Trois Frontières (CA3F) und die massiven Beschwerden von Mitarbeitern über das Betriebsklima bei den BVB sowie die Führungs- und Kommunikationskultur im Betrieb. Der am Donnerstag veröffentlichte GPK-Bericht kritisiert die politische Aufsicht, also Regierungsrat Hans-Peter Wessels (SP) sowie die strategische Führung (Verwaltungsratspräsident Paul Blumenthal) massiv: Beide hätten «versagt», hält die GPK fest.

Bereits die Finanzkontrolle hatte festgestellt, dass dem Zahlungsversprechen über eine Million Euro an die CA3F keine Vereinbarung zugrunde lag und dass es nicht ersichtlich sei, welche Gegenleistung die BVB dafür erhielten. Das Zahlungsversprechen sowie die spätere Stellungnahme der BVB zum Bericht der Finanzkontrolle hätten die GPK «irritiert» und waren Auslöser für eine vertiefte Untersuchung.

Rund um die umstrittene Millionenzahlung rügt die GPK Unklarheiten über den Zeitpunkt der informellen Vereinbarung. Das Baudepartement und der CA3F machten gegenüber der GPK widersprüchliche Angaben, die von den Geschäftsprüfern nicht aufgelöst werden konnten.

«Absurdes» Vorgehen

Auf Unverständnis stiess bei der GPK Wessels Brief an die BVB im Mai 2015. Dort bestätigte Wessels die mündliche Vereinbarung an die französischen Vertreter über eine Zahlung von einer Million Euro. «Die BVB sollen sich analog der Tramlinie 8 nach Weil am Rhein an den Kosten der Verlängerung der Tramlinie 3 auf französischer Seite beteiligen», schrieb Wessels. Dieses Vorgehen nennt die GPK «absurd», da sich beide Fälle deutlich unterscheiden. Bereits den Beitrag an die Verlängerung der Linie 8 beurteilt die GPK «aus heutiger Sicht kritisch». Obwohl dort formell alles korrekt gelaufen zu sein scheint, stellt die GPK jedoch in Frage, «ob die BVB Mittel einsetzen sollen, um einen politischen Entscheid zu beeinflussen». Hinzu komme, dass die Überlegung, der Einsatz von eigenen, am Markt erarbeitete Mitteln sei politisch weniger kritisch als der Einsatz von Steuermitteln, «absurd ist bei einer selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt, die sich zu 100 Prozent im Besicht des Kantons befindet und zu rund 30 Prozent von diesem finanziert wird.»

Aufgrund widersprüchlicher Aussagen und fehlender Unterlagen könne die GPK nicht mit Sicherheit nachvollziehen, ob wie vom Baudepartement dargestellt, tatsächlich der damalige Verwaltungsratspräsident der BVB und nicht Hans-Peter Wessels die mündliche Vereinbarung mit den französischen Partnern getroffen habe. «Die vorhandenen Informationen legen Letzteres nahe.» Klar sei aber, «dass keiner von beiden dazu befugt war.» Einen entsprechenden Beschluss des Verwaltungsrates existierte nicht.

Wessels stand in der Verantwortung

Sollte tatsächlich der damalige Verwaltungsratspräsident Martin Gudenrath verantwortlich sein für die mündliche Vereinbarung, hätte Hans-Peter Wessels, der selber bei allen Gesprächen anwesend war, zumindest um die fehlende Befugnis wissen müssen, heisst es im GPK-Bericht. Und dann wird Geschäftsprüfungskommission deutlich: «Nicht nur Wessels und Gudenrath, sondern auch der heutige Verwaltungsratspräsident Paul Blumenthal haben ihre Kompetenzen mehrfach klar überschritten». Nach Eingang des Briefs des Präsidenten der CA3F habe Blumenthal den Verwaltungsrat während über einem Jahr nicht über das frühere Zahlungsversprechen informiert. Stattdessen habe er dieses sogar erneuert.

Für die GPK sei «die Ignoranz aller Involvierten unverständlich». Die Geschäftsprüfungskommission zieht ein wenig schmeichelhaftes Fazit: «Während für die BVB und die CA3F verschiedene personelle Wechsel auf der Führungsebene innert dieser fünf Jahre mit Wohlwollen als Entschuldigung geltend gemacht werden können, stand Hans-Peter Wessels die ganze Zeit über in der Verantwortung».

Die GPK fordert zudem die Abwahl von Blumenthal und VR-Vizepräsident Paul Rüst. Die Regierung müsse den Verwaltungsrat mit qualifizierten neuen Leuten besetzen, schreibt die GPK.