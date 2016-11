Wessels und Dürr im Amt bestätigt

Der seit 2008 amtierende Bau- und Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels (SP) erhielt im zweiten Wahlgang 26'155 Stimmen. Baschi Dürr (FDP), der als Vorsteher des Justiz- und Sicherheitsdepartements seine erste Amtsperiode hinter sich hat, brachte es auf 22'906 Stimmen. Die Wahlbeteiligung betrug 48,2 Prozent.

Während Wessels und Dürr im ersten Wahlgang das absolute Mehr verpasst hatten, schaffte die Grüne Grossrätin Elisabeth Ackermann überraschend schon am 23. Oktober den Sprung in die Exekutive. Nun wurde die 53-jährige Musiklehrerin am Gymnasium Liestal als Nachfolgerin ihres Parteikollegen Guy Morin mit 31'634 Stimmen auch noch als Regierungspräsidentin gewählt.

Ackermann hatte im zweiten Wahlgang keine ernsthafte Konkurrenz mehr. Baschi Dürr, der in der ersten Runde über 3000 Stimmen weniger hatte als die Grüne, trat für das Präsidium nicht mehr an. Nachdem er in Zusammenhang mit Dienstwagen-Privilegien der Polizeileitung in die Kritik geraten war, konzentrierte er sich auf seine Wiederwahl in sein bisheriges Amt.

Mit der Wiederwahl von Baudirektor Wessels hat sich das rot-grüne Lager seine Mehrheit in der siebenköpfigen Kantonsregierung für eine vierte Amtsperiode gesichert. Neben Elisabeth Ackermann als Neuer hatten auch die beiden SP-Regierungsmitglieder Eva Herzog (Finanzen) und Christoph Brutschin (Wirtschaft, Soziales, Umwelt) die Wahl schon am 23. Oktober geschafft.

SVP weiterhin nicht in der Regierung

Die Mehrheit auf fünf Exekutiv-Sitze auszubauen, gelang Rot-Grün indessen nicht. Heidi Mück von der linken Gruppierung BastA! kam im zweiten Wahlgang auf 21'072 Stimmen und lag damit um 1834 Stimmen hinter Baschi Dürr, aber noch 1988 Stimmen vor SVP-Kandidat Lorenz Nägelin. Dieser brachte es auf 19'084 Stimmen.

Mit Nägelin hätte das bürgerliche Lager die vor zwölf Jahren verlorene Mehrheit in der Regierung zurückerobern wollen. Dazu kam es erstmals zum Schulterschluss von CVP, FDP. LDP und SVP, der aber nicht zum erhofften Erfolg führte, zumal die rot-grüne Mehrheit keine grosse Angriffsfläche bot und es dem Stadtkanton finanziell überaus gut geht.

Die SVP als stärkste Kraft im rechten Lager bleibt von der Regierung ausgeschlossen. Von den Kandidaten auf dem gemeinsamen bürgerlichen Viererticket reüssierten neben Dürr Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger (CVP) und der neue LDP-Regierungsrat Conradin Cramer. Letztere wurden schon in der ersten Runde gewählt.

Die neue Basler Regierung mit weiterhin drei SP-Leuten und je einer Vertretung von Grünen, CVP, FDP und LDP nimmt ihre Arbeit Anfang Februar auf. Nicht mehr dabei sein wird neben Guy Morin auch Erziehungsdirektor Christoph Eymann, der ebenfalls aus der Exekutive ausscheidet. Er politisiert jedoch im Nationalrat weiter. (amu/sda)