Zwei mutmassliche Einbrecher festgenommen

Angehalten wurden die Männer von der deutschen Polizei kurz nach 4 Uhr in Weil am Rhein (D), wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilte. Entdeckt worden waren die Rumänen zuvor in einer Kleingartenanlage an der Grenze von einer Streife der Basler Kantonspolizei. Diese verständigte während der Verfolgung in Richtung Deutschland ihre deutschen Kollegen.

Bei den mutmasslichen Einbrecher war Bargeld, Zigaretten, Alkohol und Schmuck aufgefunden worden. (sda)