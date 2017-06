Wie Sie eine Boeing landen

Wo die Leser auch die Urheber sind

Crowdsourcing und User Generated Content

Wikipedia ist mit inzwischen 38 Millionen Artikeln die bekannteste Website, deren Inhalte von den Nutzern bestritten wird. Das Prinzip des «User Generated Content» funktioniert aber auch bei anderen Websites – bekanntermassen bei Flickr.com, Youtube und der Audioplattform Soundcloud. Von der Kreativität der Nutzer leben auch diese Sites:



Reddit.com wird auch als Diskussionsplattform bezeichnet. Sie wirkt selbst auf erfahrene Internetnutzer erst einmal ungeordnet bis chaotisch. Doch Kenner schätzen gerade diesen Wildwuchs. «Reddit ist eine unverzichtbare Informationsquelle, ein freier Marktplatz der Ideen mit einem Selbstverteidigungsmechanismus, der für Marketingleute fast unbezwingbar ist», erklärte der Kenner der Plattform, Matt Silverman. Die Themenforen heissen «Subreddits», und ausgeklügelte Mechanismen sorgen dafür, dass populäre Themen aus der Tiefe der Website an die Oberfläche gespült werden. Auch Reddit pflegt das Frage-Antwort-Spiel: Im Subreddit «IAmA» standen nicht nur Bill Gates und «Game of Thrones»-Star Peter Dinklage Red und Antwort, sondern auch Barack Obama und Donald Trump.



Atizo.com betreibt Social Innovation. Auf der 2007 gegründeten Schweizer Plattform bekommen Unternehmen Hilfe dabei, neue Produkte und Marketingstrategien zu entwickeln. Rivella hat mithilfe der Community die Geschmacksrichtungen Rhabarber und Pfirsich zur Marktreife geführt. Die Carsharing-Genossenschaft Mobility ihrerseits wollte wissen, wie gross der Wunsch der Kunden ist, ihr Mietauto nicht an den gleichen Ort zurückbringen zu müssen, an dem sie es abgeholt haben. Für gute Inputs wird oft eine Prämie ausgelobt.



DeviantArt.com stellt digitale Kunstwerke aller Art aus: Vom Foto über Illustrationen und Animationen bis hin zu 3-D-Objekten. Auch gestalterische Hilfsmittel, zum Beispiel für die Verwendung in Photoshop, sind auf der Plattform erhältlich. Im Shop können die Nutzer ihre Werke zum Kauf anbieten, sei es als Kunstdruck, Postkarte, Magnet, Mauspad oder Kaffeetasse.



FanFiction.net ist die grösste Anlaufstelle für die Verehrer von Filmen und Büchern, die die originalen Werke durch eigene Geschichten weiterspinnen. Am populärsten ist Harry Potter, zu dem es sagenhafte 587'000 Einträge gibt – von kurzen, fragmentarischen Episoden bis hin zu epischen Werken mit Tausenden von Seiten. Über eine ausgeklügelte Suchfunktion filtert man nach Figuren, Sprache, Bewertung und dem Zeitverhältnis zum Originalwerk.