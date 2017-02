Canons Lichtblick bei den Spiegellosen

Mit der EOS M5 hat Canon endlich eine spiegellose Systemkamera auf den Markt gebracht, die in Sachen Ausstattung den Anschluss an die Top-Modelle der Konkurrenz schafft. Das beginnt bei einem grossen Sensor (APS-C), der mit 24 Megapixel auflöst, geht über einen Touch-Bildschirm, mit dem man per Fingertipp den Schärfebereich anwählen kann, bis zu einem besseren Autofokus, der Bildserien von bis zu 8,5 Shots pro Sekunde möglich macht. Das ist recht flott; im Vergleich mit den besten Spiegellosen hat die M5 aber leider immer noch lange, bis sie fokussiert hat – Schnappschüsse, Sport- oder Kinderfotografie sind definitiv nicht ihre Stärke.

Dafür gefallen die Verarbeitung, die ergonomische Bauweise und die kompakten Ausmasse. Ein Lob verdient auch ihre Benutzerfreundlichkeit. Die vielen Tasten und die vier Drehräder ermöglichen dem Fotografen, sein Bild bis ins Detail zu kontrollieren. Zudem sind sie für eine flüssige Bedienung an den richtigen Stellen angebracht. Muss es schneller gehen, erlaubt die Q-Taste den raschen Zugriff auf die wichtigsten Funktionen.

Praktisch ist auch, dass sich der Bildschirm um 180 Grad klappen lässt, für Selfies. Die Übertragung der Fotos via WLAN aufs Handy klappte problemlos, ebenso schätze ich den Aufhellblitz.

Ein Jammer für Filmfans

Dass die M5 beim Filmen nicht mit Ultra HD/4K auflöst, dürfte für viele Filmfans ein Jammer sein. Ebenfalls Grund zum Schnöden gibt der Akku: Nach wenigen Stunden ist kein Saft mehr da. Und trotz der hervorragenden Ausstattung bleibt die Bildqualität der EOS deutlich hinter den besten ihrer Klasse zurück.

Während es bei guten Lichtverhältnissen nichts zu beanstanden gibt, hat sie bei Schummerlicht Mühe, scharfzustellen. Zudem kommt für eine Kamera mit solch grossem Sensor das Bildrauschen erstaunlich früh (1600 ISO) ins Spiel. Dass nur sieben Wechselobjektive verfügbar sind, kompensiert Canon indem beim Kauf des Start-Pakets nebst dem 15-45mm-Objektiv ein Adapter beiliegt, mit dem man Spiegelreflex-Objektive von Canon verwenden kann. Das ist cool.

Alles in allem ist die EOS M5 die erste spiegellose Systemkamera des Marktführers, die Enthusiasten ernst nehmen dürften – was leider sträflich spät ist. Wegen des hohen Preises bei einer kleinen Objektivauswahl ist sie eher etwas für Leute, die bereits mit Canon fotografieren, als für Neueinsteiger. Diese werden bei Fuji, Sony oder Olympus glücklicher.

Canon EOS M5 mit 15-45mm-Objektiv, ab 1200 Fr. (SonntagsZeitung)