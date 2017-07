Das Siechtum von Flash hat ein Ende

In den letzten Tagen war viel zu lesen, dass mit Microsoft Paint ein Dinosaurier der digialen Welt verschwinden wird. Dem war freilich nicht so. Das Zeichenprogramm wird uns in aufgefrischter Form erhalten bleiben.

Aber eine Abschiedsmeldung gibt es nun doch noch. Nach Jahren des Siechtums hat Adobe angekündigt, dass das Flash-Plugin Ende 2020 nicht mehr weiterentwickelt und mit Updates versorgt werden soll.

Nach dem Ablaufdatum

Dann ist also endgültig Schluss. Vorausgesetzt Flash wird nicht zum Windows XP der Plugins und auch nach dem offiziellen Ablaufdatum weiter mit Sicherheits-Updates versorgt.

Tatsächlich berichtete baz.ch/Newsnet schon 2010 vom baldigen Ende von Flash. Meldungen über das Ableben und Sicherheitslücken von Flash wiederholten sich seither mit steter Regelmässigkeit.

Losgetreten hatte die Debatte nicht zuletzt der damalige Apple-Chef Steve Jobs. In einem offenen Brief erklärte er, warum iOS ohne das Plugin auskommen muss. An einer Konferenz im selben Jahr legte er noch mal nach:

(baz.ch/Newsnet)