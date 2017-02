Die Smartwatch mit Zeigern und Mini-Bildschirm im Test

Wer sagt eigentlich, dass eine Smartwatch einen Bildschirm haben muss? 2014 lancierte Withings mit der Activité eine Smartwatch mit Zeigern statt Display (Die analoge Smartwatch im Test).

Ein spezieller Zeiger signalisierte der Trägerin oder dem Träger, wie viel Prozent des täglichen Schrittziels schon erreicht sind. Der Vorteil dieser Methode: Die Batterie der Uhr hält ein halbes Jahr oder länger, und optisch sehen Zeiger auch besser aus als Bildschirme.

Puristisch, elegant und praktisch

Die Idee und die Uhr gefielen. Andere Hersteller wie Mondaine, Frédérique Constant, Alpina oder Skagen zeigten in der Folge ähnliche Uhren, und auch Withings legte mit günstigeren Plastikmodellen nach.

So puristisch, elegant und praktisch Zeiger auch sind, alles können sie nicht. Wenn es etwa darum geht, anzuzeigen, wer gerade anruft, welches Datum heute ist oder wie hoch der Puls ist, ist ein Display klar im Vorteil.

Mit Pulssensor

Withings neuste Uhr, die Steel HR (ab 190 Franken), setzt darum auf einen Mini-Bildschirm. Nebst dem Zeiger für den Schritt-Fortschritt hat die Uhr unterhalb der 12-Uhr-Position ein rundes Schwarzweiss-Display.

Darauf werden je nach Vorlieben und in beliebiger Reihenfolge Datum, Herzfrequenz, Schritte, Distanz, Wecker und der Akkustand angezeigt.

Nebst dem Display ist der Pulssensor auf der Rückseite die grösste Neuerung. Konnte das Vorgängermodell nur Schritte zählen und Bewegung messen, hat die Steel HR auch den Puls der Trägerin oder des Trägers im Blick.

Akku für 25 Tage

Der Bildschirm und der Pulssensor haben zur Folge, dass der Akku nicht länger für ein halbes Jahr reicht. Dennoch gewinnt die Withings-Uhr den Akku-Vergleich mit anderen Smartwatches mit Pulssensor und Bildschirm deutlich. Der Akku sollte mindestens 25 Tage durchhalten. Anschliessend wird der Pulssensor deaktiviert und die Uhr läuft für 20 weitere Tage.

Im Interview mit baz.ch/Newsnet erklärte der Withings-Chef die Hintergründe: «Messalgorithmen spielen eine grosse Rolle. Sie entscheiden, wann und wie oft es sich lohnt, den Puls zu messen, und wann nicht. Wenn man sich nicht bewegt, ist das sicher weniger interessant, als wenn man joggen geht.» Akku-Bedenken dürften auch ein Grund gewesen sein, warum die Uhr ohne GPS auskommt.

Geladen wird die Uhr über ein Ladedock. Anders als die Uhr selbst, die einen hochwertigen Eindruck macht, wirkt das Plastik-Ladegerät billig, und auch das Auflegen der Uhr wird zur Gfätterli-Arbeit, da man die Kupfer-Pins genau treffen muss und der Magnet, der die Uhr in Position halten sollte, ziemlich schwach ist.

Armband austauschen

Auch das mitgelieferte Gummi-Armband dürfte keine Preise gewinnen. Zwar bequem, fühlt es sich eher wie die Manschette eines Blutdruckmessgeräts denn wie ein Uhrenarmband an. Zum Glück kann man es problemlos gegen ein Standard-Uhrenarmband tauschen (siehe Bildstrecke).

Abgesehen von diesen zwei Details, die einen im Alltag kaum stören oder sich vermeiden lassen, gefällt die neue Withings-Uhr. Das Design ist elegant, die Grösse ( 36 mm und 40 mm ) genau richtig und der Bildschirm ist angenehm diskret.

Hornissen am Handgelenk

Ebenfalls gefällt der zurückhaltende Vibra-Alarm, der einen am Morgen weckt oder auf Anrufe aufmerksam macht. In der Kategorie kommt, so der persönliche Eindruck, die Withings-Uhr gleich hinter der Apple Watch.

Während andere Smartwatches wild surren und klingen, als hätte man eine Hornisse am Handgelenk, hält sich die Steel HR vornehm zurück, sodass man nicht gleich in Panik verfällt, wenn man aus dem Schlaf geholt wird.

Computer am Handgelenk

Gut gelöst ist auch die Messung von Jogging-Runden und anderen Aktivitäten. Dazu muss man keine Menüs öffnen oder gar das Smartphone aus der Tasche nehmen. Einfach lang auf den Knopf der Uhr drücken, und schon wird alles detailliert protokolliert.

Genauso wie die Vorgängermodelle dürfte die Steel HR vor allem Leuten gefallen, die ein Auge auf ihre Fitness werfen möchten, aber nicht bereit sind, sich dafür einen Computer ums Handgelenk zu schnallen.

Fazit: Die Steel HR ist ein leistungsfähiger Fitnesstracker, eine ausdauernde Smartwatch und vor allem eine elegante Armbanduhr. Wer Wert auf einfache Bedienung legt und am Handgelenk keine Apps und kein Geblinke möchte, sollte sich die neuste Withings-Uhr genauer anschauen. Wer auf Pulssensor und Bildschirm verzichten kann, fährt mit dem bildschirmlosen Vorgängermodell Withings Steel oder einer anderen Zeiger-Smartwatch besser und vielleicht sogar günstiger.

