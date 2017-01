Eine WLAN-Bürste, Amazon-Fernseher und Baby-Spione

Offiziell öffnet die Consumer Electronics Show (CES) erst morgen ihre Tore. Doch zahlreiche Hersteller versuchen sich schon jetzt mit Vorabankündigungen ein bisschen Rampenlicht zu sichern.

Einfach ist das nicht. Die CES ist eine der grössten Messen in dem Bereich und entsprechend gross ist die Konkurrenz.

Sinn und Unsinn

Im Tech-Jahr hat die CES in den letzten Jahren an Bedeutung verloren. Viele Hersteller zeigen ihre Neuheiten lieber, wie es Apple schon länger tut, an eigenen Veranstaltungen.

Kommt dazu, dass die Messe den Smartphone-Trend verpasst hat. Entsprechend sieht man in den Messehallen nebst Fernsehern viel Handy-Zubehör-Schnickschnack.

Nichtsdestotrotz gibt es in den Messehallen reichlich sinnige und unsinnige Neuheiten zu entdecken. Unsere laufend aktualisierte Bildstrecke zeigt die wichtigsten, lustigsten und spannendsten. (baz.ch/Newsnet)