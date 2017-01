Fernseher, Roboter und ein bisschen künstliche Intelligenz

Die Consumer Electronics Show (CES) eröffnet traditionell das Tech-Jahr. Die Messe in Las Vegas gehört zu den grössten ihrer Art.

Die wirklich grossen Ankündigungen finden dort zwar nicht mehr statt, aber in den gigantischen Messehallen finden sich immer noch reichlich sinnige und unsinnige Neuheiten.

Eine Bürste mit WLAN

Am meisten zu reden und lachen gab an der diesjährigen Messe bis jetzt eine Haarbürste mit WLAN, die die Haargesundheit per App überwachen und verbessern will.

In der Nacht auf Donnerstag haben nun mit Samsung, LG und Sony auch die grossen Hersteller ihre Neuheiten (hauptsächlich Fernseher) vorgestellt.

Unsere ständig aktualisierte Bildstrecke zeigt die wichtigsten Neuheiten der Tech-Messe.