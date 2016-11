Fünf Minuten laden für fünf Stunden Akku

Es ist ein bekanntes Ärgernis: Man ist erst seit kurzem unterwegs, schon verabschiedet sich der Akku des Smartphones. Bald soll damit aber Schluss sein: Auf dem Snapdragon Tech Summit in New York hat Chiphersteller Qualcomm den Quick Charge 4 für Smartphones vorgestellt.

Just 5 minutes of charging will give you 5 hours of battery life with Quick Charge 4. High ? to that! https://t.co/jkQZdF6sSv pic.twitter.com/3CPfiNQcYL