Google nimmt das Smartwatch-Rennen wieder auf

In der Nacht auf heute hat Google das neue Smartwatch-Betriebssystem Android Wear 2 vorgestellt. Eigentlich war die Lancierung schon für letztes Jahr vorgesehen, doch daraus wurde nichts.

In einem Blogbeitrag erklärt Google die Neuerungen. Hier die wichtigsten kurz zusammengefasst:

Bessere Zifferblätter: Was die Apple Watch und Samsungs smarte Uhren schon lange haben, kommt nun auch zu Android Wear: Komplikationen. Hinter dem Fachbegriff aus der Uhrenbranche verbergen sich Zusatzinfos und Mini-Apps, die direkt auf dem Zifferblatt platziert werden. So sieht man auf einen Blick die aktuelle Temperatur oder kann mit einem Fingertipp eine Jogging-Runde aufzeichnen. Das Praktische dabei ist, dass man die Komplikationen individuell anordnen und kombinieren kann. In vielen Fällen ist eine solche Komplikation praktischer als eine App, die man erst öffnen muss.

Apps auswählen: Kaum zu glauben, dass das nicht von Anfang an möglich war: Mit Android Wear 2 können Nutzerinnen und Nutzer nun bestimmen, welche Apps auf die Uhr kommen. Bis anhin hat die Uhr einfach alle Apps installiert, die auch auf dem verbundenen Smartphone waren. Auf Uhren, die sich mit dem Handynetz verbinden, kann man Apps nun auch nutzen, wenn man das Smartphone nicht dabei hat. Neu ist es auch möglich, Apps direkt auf der Uhr und ohne den Umweg über das Smartphone zu installieren.

Eine Tastatur: Die wohl kontroverseste Neuerung ist eine Tastatur. Damit kann man Kurznachrichten direkt auf der Uhr beantworten. Ob sich das im Alltag bewährt? Freilich kann man Antworten auch weiterhin diktieren oder automatisch vorgeschlagene Formulierungen auswählen.

Assistant: Bei einem Google-Produkt darf natürlich der Google Assistant nicht fehlen. Wie Siri, Cortana oder Alexa verspricht der Dienst, den Umgang mit der digitalen Welt zu vereinfachen. Um den Assistenten zu aktivieren, muss man den Power-Knopf drücken oder einfach «Okay Google» sagen. Der Google Assistant ist zum Start in Englisch und Deutsch verfügbar. Weitere Sprachen sollen folgen.

Lanciert wird das neue Betriebssystem parallel zu zwei neuen Smartwatches von LG. Die LG Watch Sport (349 Dollar) bietet nebst GPS auch die Möglichkeit, das Handynetz mit LTE-Geschwindigkeit zu nutzen und per NFC und Android Pay zu bezahlen. Dafür ist die Uhr relativ gross und das Armband lässt sich nicht wechseln.

Die LG Watch Style (249 Dollar) ist kleiner und günstiger. Dafür hat sie weder LTE, GPS, NFC noch einen Pulsmesser. Immerhin kann man hier das Armband wechseln. Mit beiden Uhren kann man zwar unter die Dusche, aber ins Schwimmbecken sollte man sie laut offiziellen Empfehlungen nicht mitnehmen.

Digitale Krone

Beiden Uhren gemein ist eine Funktion, die man schon von der Apple Watch kennt: die digitale Krone. Das bedeutet, man kann den Power-Knopf drehen, um zu scrollen. So kann man etwa auf der Uhr eine längere SMS lesen ohne den Bildschirm mit den Fingern zu verdecken.

Auf der Apple Watch hat sich die digitale Krone gut bewährt. Samsung hat auf seinen Uhren eine ebenfalls gelungene Lösung gefunden. Statt die Krone zu drehen, dreht man bei Samsungs Uhren die Lünette. Google und LG haben sich nun aber für die Apple-Variante entschieden. Man darf gespannt sein, ob das eine Reaktion aus Cupertino nach sich zieht.

In den USA kommen die Uhren diesen Freitag in den Handel. In den nächsten Wochen sollen Kanada, Russland, Saudiarabien, Südafrika, Südkorea, Taiwan, die Vereinigten Arabischen Emirate und Grossbritannien folgen.

Bereits ausprobiert

Amerikanische Journalisten konnten die neuen Uhren und die neue Software bereits ausprobieren. Die ersten Fazits sind durchzogen. So gefällt zum Beispiel The Verge das vereinfachte Android Wear 2. Allerdings sei die Software noch voller kleiner Fehler. So stürze der Google Assistant oft ab und wenn man Apps öffnen möchte, sei nie ganz klar, ob es denn klappt.

Bei der LG Watch Sport gefallen dem Tester die vielen Funktionen. Dafür sei das Armband unbequem und die Akkulaufzeit unberechenbar. An manchen Tagen war schon nachmittags um fünf Schluss. Die kleinere LG Watch Style sei dagegen nicht besonders stylish, aber dafür bequemer zu tragen.

