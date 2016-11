Swisscom hat nicht mehr das beste Netz

Die Ergebnisse des Tests: Der traditionelle Sieger landet nur auf Platz zwei, die Swisscom wird von Sunrise entthront. Sunrise hat im letzten Jahr bei den Tests, die während Auto- und Zugfahrten und zu Fuss stattfinden, vor allem bei den Datenverbindungen zugelegt.

Auch im ganzen deutschsprachigen Raum sind Sunrise und Swisscom die Sieger (Grosse Ansicht).

«Sunrise erzielte zum Beispiel bei Dateidownloads aus dem Auto und beim Abspielen von Youtube-Videos die beeindruckende Erfolgsquote von 100 Prozent», schreibt der «Connect»-Autor Hannes Rügheimer in seiner Laudatio. In ländlichen Gebieten sei Sunrise dann nur noch knapp vorn.

Die Swisscom zeigt sich in einer Pressemeldung übrigens als faire Verliererin und gratuliert der Konkurrentin zum Sieg. Der Technikchef der Swisscom, Heinz Herren, sagt aber auch, das Unternehmen bedauere es, nicht zum achten Mal in Folge gewonnen zu haben. «Wir wollen unseren Kunden weiterhin das beste Netz bieten und werden dieses auch künftig massiv ausbauen.» Sunrise seinerseits will sich nicht selbst loben, tut es dann aber doch: «Was unsere Netzwerkabteilung hier erreicht hat, ist einfach grossartig», kommentiert der Chef, Olaf Swantee.

Des Lobes voll

Getestet wurden nicht nur Daten-, sondern auch Telefonverbindungen. Auch da konnte sich Sunrise von den Konkurrenten absetzen, vor allem beim Telefonieren aus dem Auto bot dieser Mobilfunkanbieter die stabilsten Anrufe. Am schlechtesten schnitt in den Tests Salt (vormals Orange) ab. Er liefert zwar weiterhin sehr gute Leistungen, hat sich aber, anders als Sunrise und Swisscom, nicht verbessert. Dennoch spart «Connect» mit Kritik und schreibt, das Angebot des Drittplatzierten sei dennoch hochinteressant und es liege im Vergleich zu anderen Ländern immer noch auf ausgesprochen hohem Niveau.

Generell ist die Zeitschrift des Lobes voll für die eidgenössischen Mobilfunknetze. Erstmals in der Geschichte dieser Netztests, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz durchgeführt werden, gibt es die Note «überragend» für 950 von 1000 Punkten. Mit diesem Prädikat kann sich Sunrise schmücken; zusammen mit Swisscom sind die beiden Mobilfunkunternehmen Gesamtsieger im deutschsprachigen Raum. (baz.ch/Newsnet)