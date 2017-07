Trump verspricht drei «grosse, grosse, grosse» Apple-Fabriken

Für gewöhnlich sind es Fabrikarbeiter oder eigene Mitarbeiter, die die gut gehüteten Geheimnisse des wertvollsten Konzerns der Welt etwas früher als geplant verraten. Nun reiht sich der US-Präsident in die Reihe prominenter Apple-Leaker ein.

In einem Interview mit dem «Wall Street Journal» sagte Donald Trump, der Apple-Chef Tim Cook persönlich hätte ihm drei «grosse, grosse, grosse» US-Fabriken versprochen. Wo genau die so «grossen wie schönen» Fabriken gebaut werden sollen oder was darin hergestellt werden soll, erwähnte Trump nicht. Apple selbst äusserte sich nicht zu der Ankündigung.

Die Jobshow

Tatsächlich hatte Trump schon im Wahlkampf und seit dem Amtsantritt genau solche Fabriken von Apple gefordert (Donald Trump und die grosse Jobshow). Apple-Chef Tim Cook hat seinerseits angekündigt, rund eine Milliarde Dollar in amerikanische Fabrikanten, wie den iPhone-Glas-Hersteller Corning, zu investieren (Apple stimmt Trump mit einer Milliarde gütig).

Eigene Fabriken zu bauen, wäre ein Novum für Apple. Abgesehen von einer Fabrik in Irland aus den 80er-Jahren setzt der iPhone-Konzern lieber auf Partnerschaften und Zulieferer. Hin und wieder kauft Apple auch eigene Maschinen und stellt diese den Zulieferern per Leasing-Abkommen zur Verfügung. Die Strategie verfolgt Apple nicht nur in Asien. Auch die Fabrik in Austin, Texas, die unter anderem den Mac Pro herstellt, gehört nicht Apple.

Auch Foxconn will in die USA

Der prominenteste Apple-Hersteller Foxconn wurde vom US-Präsidenten im Interview ebenfalls erwähnt. Die für ihre Fabriken in China bekannte taiwanesische Firma sucht aktuell einen Fabrikstandort in den USA. Wie das «Wall Street Journal» bereits Anfang Woche berichtete, sei Wisconsin aktuell die erste Wahl des Konzerns.

In der Fabrik sollen unter anderem Bildschirme für Fernseher hergestellt werden. Eine Ankündigung der Pläne stehe kurz bevor und könnte bereits nächste Woche stattfinden, meldet die Zeitung.

Macs oder Autos?

Die spannendste Frage, die Trumps Ankündigung aufwirft und Apple sicher nicht beantworten wird, ist aber: Was könnte der Konzern in den drei Fabriken herstellen? Ein paar Macs stellt der Konzern bereits heute in den USA her. Das liesse sich sicher ausbauen. Das iPhone mit Stückzahlen im dreistelligen Millionenbereich in die USA zu bringen, wäre eine Herkules-Aufgabe und aus finanzieller Sicht selbst für die Lieferkette- und Logistikprofis bei Apple nicht so leicht zu bewerkstelligen.

Die Apple-Uhr würde vom Label «made in the USA» sicher profitieren. Aber braucht es dafür gleich drei Fabriken? Und dann sind da noch zukünftige Apple-Produkte wie die Brille oder das Auto. Gerade letzteres, so Apple tatsächlich in dieses Geschäft einsteigen will, bräuchte grosse Fabriken, und da Tesla gezeigt hat, dass es sich rechnet, Autos in den USA zusammenzubauen, wird Apple es sich gut überlegen, ein Auto in Asien zusammenbauen zu lassen.

Ob Trump tatsächlich Apples Auto-Pläne bestätigt hat, wird sich wohl erst in ein paar Jahren mit Sicherheit sagen lassen. Nämlich dann, wenn Tim Cook (oder sein Nachfolger) das Auto offiziell ankündigt. (baz.ch/Newsnet)