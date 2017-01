iPhone mit «Kino-Modus»?

Apple gibt sich bekanntlich bedeckt, wenn es um Informationen zu kommenden iOS-Versionen geht. Einem australischen Apple-Blogger ist es nun aber offenbar gelungen, bereits einen Blick auf das iOS-10.3 zu erhaschen.

Das iPhone soll einen «Theater-Modus» erhalten, wie er schreibt. Damit soll das Display des iPhones oder iPads in dunkle Farben gehüllt werden und dadurch weniger hell leuchten. Der Blogger Sonny Dickson erwähnt in seinem Tweet, dass die Option als Popcorn-Symbol im Kontrollzentrum untergebracht ist.

Viele User sehen in der neuen Option einen «Kinomodus», um andere Kinobesucher nicht mehr mit dem hellen iPhone-Display zu stören, schreibt «pctipp.ch». Skeptiker glauben jedoch, dass es sich bei der Bekanntgabe nur um eine neue «Nicht stören»-Funktion handelt, welche Töne, Benachrichtigungen und Vibrationen ausschaltet, sowie Anrufe deaktiviert und gleichzeitig den Bildschirm abdunkelt.

iOS 10.3 to feature a new Theatre mode - will include a new popcorn-shaped Control Center icon.