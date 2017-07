Schon einmal legal gekifft?

Seit letztem Jahr wird in der Schweiz vermehrt CBD-Cannabis verkauft. Es enthält viel von dem beruhigenden Wirkstoff Cannabidiol und nur wenig THC, weshalb Verkauf, Besitz und Konsum erlaubt sind. Als «Gras der Stunde» wird es angepriesen, in Form von Tropfen, Ölen und Salben konsumiert. Händler schätzen den schweizweiten Umsatz auf 100 Millionen Franken in diesem Jahr; beim Bund haben sich inzwischen 51 Produzenten mit 125 Produkten gemeldet. Produkte mit legalem Cannabis sind gar im Coop erhältlich: Dieser verkauft in der Schweiz produzierte Zigaretten mit einem Zusatz von CBD-Blüten.

Wie halten Sie es mit Cannabis – in seiner legalen und in seiner illegalen Form? In einer Neuauflage unser Cannabis-Umfrage von 2016 möchten wir wissen, wie Sie dazu stehen.

