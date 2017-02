Bin ich ein Ignorant?

Ich bezeichne mich als Menschen, der sich bemüht, verantwortungsvoll mit der Umwelt umzugehen. Und ich kenne viele, die sich umweltgerecht verhalten. Nun gibt es aber auch solche, die sind weit von meinen ideologischen Ansichten entfernt. In der kalten Jahreszeit zum Beispiel jetten sie an tropische Strände oder gehen auf Safaris in Drittweltländer. Auch bezüglich Konsumverhalten sind sie relativ sorglos der Natur gegenüber. Nun ist es aber so, dass ich auch diese Menschen mag, ja, dass ich sie gar zu meinen besten Freunden zähle. Bin ich nun deswegen besonders tolerant oder ein Ignorant oder . . . ? B. R.

. . . womöglich beides, lieber Herr R.?

Und vielleicht ist das auch gar nicht schlimm, sondern – in einem gewissen Rahmen – gerade die Bedingung für ein freundliches bis freundschaftliches Miteinander. Sie sind ja nicht ignorant gegenüber der Natur. Sie verzichten lediglich darauf, das, was sie in dieser Hinsicht für vernünftig halten, zum entscheidenden Massstab für ihre privaten Beziehungen zu machen. Und das finde ich eine kluge Haltung.

Der Schutz der Natur ist gewiss eine wichtige Angelegenheit, aber er ist trotzdem nicht alles. Kants kategorischer Imperativ taugt nicht gut dazu, das Alltagsleben zu regulieren. Jedes Detail seines Handelns daraufhin zu befragen, wo man hinkäme, wenn das jeder täte, machte die Welt nicht besser. Man verwandelte sie lediglich in ein Feld kleinlicher Obsessionen und einer beklemmenden allgegenwärtigen Moralisierung. Das bedeutet keinen Freifahrtschein für Rücksichtslosigkeiten aller Art.

Aber wir sollten daran denken, dass lückenlose Konsequenz auch etwas Unmenschliches hat und die Fähigkeit, Fünfe auch mal gerade sein zu lassen, den gesellschaftlichen Umgang erheblich erleichtert. Es gibt leider auch kein übergeordnetes Kriterium dafür, wann Inkonsequenz der Konsequenz vorzuziehen ist. Man soll das Gewusel von Entscheidungen, Erwägungen, Urteilen, das unser Alltagsleben ausmacht, jedenfalls nicht versuchen, krampfhaft übersichtlicher zu machen, als es ist.

Wenn jeder Westeuropäer im Dezember in die Tropen flöge, wäre das aus verschiedenen Gründen nicht gut (sowohl für die Tropen als auch für Westeuropa: Dichtestress dort, ein Zusammenbrechen der Infrastruktur hier); aber es ist auch extrem unwahrscheinlich, dass es jeder tut. Es ist so unwahrscheinlich, wie dass ab morgen jeder sich vegetarisch ernährt. Was übrigens auch nicht unproblematisch wäre in Bezug auf die Sicherstellung der Versorgung mit Tofu und Salaten. Diese Probleme würden freilich auch nicht grundsätzlich die Entscheidung für eine vegetarische Ernährung ad absurdum führen.

Und, last, but not least, spricht noch etwas für Ihren gemischtideologischen Freundeskreis, nämlich dass sie dort Dinge erfahren, die sie selber nicht erlebt haben und womöglich auch nicht erleben werden. Davon, dass Sie die Leute mögen, noch ganz abgesehen.

(Tages-Anzeiger)