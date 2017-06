Freundschaftsanfrage beim Chef?

Die Problematik ergibt sich aus folgenden Protagonisten: 1 Chef, männlich. 2 Angestellte, weiblich. Chef älter, Angestellte jünger. Facebook. Wer darf wem eine Freundschaftsanfrage stellen?

K. B.

Liebe Frau B.,

was für eine hinreissend-elegante Verknappung einer stilistischen Problematik! So kurz und knackig die Formulierung, so verwirrend ist sie allerdings auch, jedenfalls für mich: Gibt es Gepflogenheiten bei Facebook? Regeln hinsichtlich des Benimms? Handelt es sich nicht vor allem um einen Rummelplatz für Rüpel? Sie jedenfalls halten da dagegen. Das macht mir Freude.

Weil wir es in dieser unserer kleinen Rubrik praktisch mögen, übertragen wir der Einfachheit halber die Regeln aus dem realen kurzerhand auf das virtuelle Leben. In echt, also wenn man jetzt einem mehr oder weniger fremden Mitmenschen gegenübersteht, gelten für die Begrüssung klare Regeln.

Die jüngere Person stellt sich der älteren Person vor.

Zunächst kommt es aufs Alter an. Konkret: Die jüngere Person stellt sich der älteren Person vor. Wenn das jetzt nicht offensichtlich sein sollte, entscheidet die Hierarchie, was ein wenig unsympathisch klingt, aber meint, dass der Schüler sich dem Lehrer vorstellt und der Coiffeur oder der Handwerker oder sonst ein Dienstleister sich dem Kunden. Früher stellte sich zudem der Mann der Frau vor, aber da wir ja jetzt doch in modernen Zeiten leben oder zumindest so tun, darf diese Vorschrift problemlos ignoriert werden.

In der Geschäftswelt verhält es sich umgekehrt. Da entscheidet, wenig überraschend, der Rang. Das heisst, es wäre im richtigen Leben vollkommen richtig, dass Sie sich Ihrem Scheff vorstellen, und das ist sogar doppelt richtig, weil Sie jünger sind. Ihr Geschlecht können wir getrost beiseitelassen.

Wir fassen also zusammen: Ihrer Freundschaftsanfrage an den Vorgesetzten steht nichts im Weg. Weil Sie aber ganz eindeutig eine feinsinnige Person sind, wollen wir das jetzt doch noch ein wenig anspruchsvoller gestalten und uns fragen, ob Sie dennoch eine ebensolche schicken sollen. Miniproblem 1: Er könnte das als anbiedernd empfinden. Miniproblem 2: Sie bringen Ihren Scheff damit eventuell in ein moralisches Dilemma, weil er schlecht Nein sagen kann. Denn Ihre Anfrage nötigt ihn womöglich zu einem Schritt, den er mit dem Herzen nicht zu tun gewillt ist, die Höflichkeit ihn aber dazu zwingt.

Um Sie nicht im Schilf stehen zu lassen, erkläre ich aber noch im selben Atemzug: Ein rechter Scheff sollte damit umgehen können.

Haben Sie Fragen? Schicken Sie sie an gesellschaft@tages-anzeiger.ch (Tages-Anzeiger)