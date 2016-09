Das Alter der Stars als Geschäftsgeheimnis

Das kalifornische Parlament räumt Filmleuten das Recht ein, Informationen über sich im Netz zu löschen. Das soll gegen Diskriminierung helfen, riecht aber nach Zensur.

Gerade erst, am Sonntag, hat Will Smith seinen 48. Geburtstag gefeiert, dem Vernehmen nach bei guter Gesundheit und mit dem lieblichen Gratulationsvideo seiner Frau auf Facebook, «to the King of Kings!»

Doch woher wissen wir überhaupt, dass sein Achtundvierzigster anstand? Gut, es gibt Wikipedia, aber die grösste Filmwebsite der Welt ist die «Internet Movie Database», kurz «IMDb» genannt. Dort finden sich Filmografien, Fotos, Videos, Lebensläufe, Zitate – was das wissensdurstige Herz begehrt. Und natürlich Geburtstage und -jahre. Aber letztere könnten bald verschwinden.

Denn beide Kammern des kalifornischen Parlaments haben mit grosser Mehrheit ein Gesetz beschlossen – und Gouverneur Brown hat es unterschrieben –, welches Internet-Seiten zwingt, ab 1. Januar das Alter von Personen aus der Unterhaltungsbranche zu löschen, falls diese Person es verlangt. Es spielt keine Rolle, ob die Information falsch oder zutreffend ist, sollten Will Smith (oder Julia Roberts oder Veronica Ferres) irgendwann nicht mehr wollen, dass die Welt weiss, wie alt sie sind: Sie könnten die Angaben entfernen lassen.

Ab 1. Januar müssen Altersangaben gelöscht werden

Das Gesetz ist das Resultat einer langjährigen Lobby-Arbeit der Schauspielergewerkschaft. Die verweist auf die unbestritten weitverbreitete Altersdiskriminierung in der Filmindustrie, wo Jugend alles ist und man vom Besetzungsbüro nach einem Blick auf das Geburtsjahr in der IMDb oft gar nicht mehr zum Casting eingeladen wird. Wenn dieser Altersfilter wegfiele, so das Argument, stiegen auch die Chancen auf Beschäftigung.

Das lässt sich nicht ganz von der Hand weisen. Irgendwo im Netz ist die Information dann wohl noch vorhanden, aber wenn man den Rechercheaufwand erhöht, funktioniert die Diskriminierung nicht mehr so automatisch wie heute, wo man auf der IMDb mit drei Klicks beim Geburtsjahr landet.

Was der kalifornische Gesetzgeber aber komplett vernachlässigt hat, ist das Recht auf freien Informationszugang. Geburtsjahre sind in aller Regel auf völlig legalem Weg in die Öffentlichkeit gelangt, sie stammen von dem Künstler selbst, von seiner Agentur oder aus jenen amtlichen Meldedaten, die derselbe Gesetzgeber in seiner Gier nach Einnahmen für jedermann zugänglich gemacht hat, gegen eine Gebühr.

Die Informationen kamen aus völlig legalen Quellen

Nun hält sich seit den frühen Internet-Tagen die Weisheit, eine Information, die einmal öffentlich geworden sei, lasse nicht mehr zurück holen. Das mag für die ersten zwei Jahrzehnte des Netzes gegolten haben, doch die Techniken, Informationen zu unterdrücken, sind inzwischen vorhanden.

Man muss das Gesetz AB 1687 einmal durchspielen. Zunächst gilt es nur für Kalifornien. Muss sich dann eine Firma wie die IMDb, die Amazon gehört, das in Seattle im Bundesstaat Washington residiert, darin halten? Oder müsste sie nur Netznutzern, die eine kalifornische IP-Adresse haben, das Geburtsjahr verdecken? Oder würde sie es in den gesamten Vereinigten Staaten verdecken, dem Rest der Welt aber zeigen?

Nun weiss jeder einigermassen fitte Netzbürger, wie er seine Adresse maskieren und sich als Nutzer aus Timbuktu oder Ulan Bator ausgeben kann; diese Fähigkeit kann auch US-Besetzungsbüros zugetraut werden. Der Druck auf die IMDb (und ähnliche Seiten) wird also wachsen, die Geburtsjahre nicht nur für bestimmte Gebiete zu sperren, sondern ganz zu entfernen. Diesen Druck werden auch ausseramerikanische Datenbanken zu spüren bekommen, die Wert darauf legen, in den USA weiter zugänglich zu sein. Diesen Druck würde auch Wikipedia zu spüren bekommen.

Auch der Druck auf Wikipedia wird wachsen

Und warum die Zensur eigentlich auf Geburtsjahre beschränken? Momentan findet sich in der Filmografie des Sylvester Stallone noch ein Film namens «Randy», entstanden ein halbes Jahrzehnt vor dem «Rocky»-Ruhm. Er ist astreine Pornografie.

Wer argumentiert, das Geburtsjahr schade den Beschäftigungschancen, könnte auch argumentieren, eine Pornovergangenheit schade dem Image eines Stars. Ergo müsste der nicht nur das Recht haben, sein Jahr entfernen zu lassen, sondern auch seine filmischen Jugendsünden. Und was mit unfreundlichen Kritiken? Sind die nicht auch ein Hindernis zur Wiederbeschäftigung? Müsste man nicht auch die streichen?

Das kalifornische Parlament hat mit dem AB 1687 die Büchse der Pandora geöffnet. Es weiss das auch und hat versucht, sich gegen eine Verfassungsklage wegen «Einschränkung der Meinungsfreiheit» zu wappnen: Das Recht auf Löschung wird nur Künstlern eingeräumt, die für 150 Dollar im Jahr ein Profil von sich im zahlungspflichtigen Teil der Datenbank angelegt haben; das Löschen findet dann allerdings im frei zugänglichen Teil statt. Das eine ist eine Kundenbeziehung und das andere ein Fall von Zensur, staatlich sanktioniert. ( Hanns-Georg Rodek/ Die Welt)