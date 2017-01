Den ersten Slalom in Adelboden gewann ein Japaner

Die «Filmwochenschau» berichtete im Jahre 1956 von den ersten internationalen Skitagen am Chuenisbärgli. Kurdirektor Dr. Fred Rubi hatte zu den ersten internationalen Adelbodner Skitagen gerufen. 36 Fahrer in Pullovern und Wollmützen traten zum ersten Rennen unter diesem Titel an, darunter Olympia-Sportler aus den Alpenländern. Gewonnen hatte aber der Japaner Chiharu Igaya – eine Sensation, wie der Bericht der «Filmwochenschau» zeigt.

(vk)