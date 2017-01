«Ivanka, häng' meine Bilder ab!»

Sitzen Ivanka Trump und ihr Ehemann, Jared Kushner, bald auf dem Trockenen, was die Kunst anbelangt? Die Zukunft ihrer eindrücklichen Privatsammlung ist jedenfalls ungewiss. Und das, weil ausgerechnet die darin vertretenen Künstler auf die Barrikaden gehen.

Erst diese Woche liess der US-Starkünstler Richard Prince via Twitter verlauten, er ziehe die Autorschaft an einer Arbeit, die er den Kushner-Trumps vor zwei Jahren verkaufte, zurück. Die 36'000 Dollar, die er im November 2014 dafür einstrich, habe er bereits zurückerstattet. Ivanka Trump besitze nun eine Fälschung, wörtlich: «SheNowOwnsFake». Wer darin eine Parodie auf Donald Trumps gegen die Medien erhobenen Fake-News-Vorwürfe wittert, liegt ziemlich sicher richtig.

Die Trump-Sammlung von innen aushöhlen

Bei dem Werk, von dem Prince sich distanziert, handelt es sich um ein Stück aus seiner Instagram-Gemälde-Serie, für die der 67-jährige Künstler Posts von Prominenten und Möchtegern-Promis mit eigenen Kommentaren versieht und dann, um ein x-faches aufgeblasen, auf Leinwand druckt. 2014 hatte er ein Selfie von Ivanka Trump, das sie bei den Vorbereitungen für ein Fotoshooting beim Haar-Styling zeigt, mit dem Kommentar «Nurse Trump» und ein paar Emojis versehen (eine Anspielung auf seine Krankenschwester-Gemälde-Serie aus den Nullerjahren, bei der ihm Covers von Ärzte-Groschenromanen als Vorlage dienten).

Bild: Instagram

Ivanka, die das Bild anschliessend kaufte, schoss umgehend ein Selfie vor dem Kunstwerk und postete dieses wiederum auf Instagram mit dem Vermerk «To #selfie or not to #selfie.. pondering one of life's great questions!! Thank you @richardprince1234. I love it!».

Spätestens jetzt wird diese Liebe offenbar nicht (mehr) erwidert. Wobei Richard Prince Wert darauf legt, sich ausschliesslich von Trump, nicht aber von seiner künstlerischen Leistung zu distanzieren. Wie man ebenfalls auf Twitter lesen kann, habe die Aberkennung der Autorschaft nichts mit ästhetischen Fragen zu tun, sondern sei als politische Aktion zu verstehen. Und diese trug umgehend Früchte: Jerry Saltz, der dreifach Pulitzer-Preis-nominierte Kunstkritiker des «New York Magazine», retweetete Princes Post mit dem Aufruf, andere Künstler mögen diesem Beispiel folgen und damit die Kunstsammlung des Ehepaars Trump-Kushner gewissermassen von innen aushöhlen.

Doch geht das überhaupt? Ein Werk, zumal ein verkauftes, im Nachhinein ent-signieren, um dessen Wert auf den Materialwert schrumpfen zu lassen? Gemäss Georgina Adam, Kunstmarkt-Expertin der «Financial Times», sei das tatsächlich möglich: Im Rahmen des Visual Artists Rights Act (Vara), so schrieb Adam auf Twitter, könne ein Künstler sehr wohl seine Autorschaft zurückziehen und damit den Wert eines Werks vernichten. Der Vara nämlich spricht Künstlern auch nach der Veräusserung eines Werks gewisse Rechte über dieses zu, zum Beispiel dann, wenn der Käufer es nicht ordnungsgemäss behandelt.

Das blaue Bild passt zum blauen Schreibtisch

Ob dieser Tatverdacht im Fall Trump/Prince erfüllt ist, ist natürlich Ansichtssache. Fakt ist, dass Ivanka Trump und Jared Kushner bis vor kurzem begehrte Sammler waren – vermögend, einflussreich, prominent, vor allem aber auch interessiert an den Werken, die sie erwarben. Wer sich durch Ivankas Instagram-Account scrollt – ohnehin eine Fundgrube für Anekdoten; vor ca. einem Jahr postete sie die Worte «It’s amazing what you can get when you quietly, clearly and authoritively demand it.», Zitat von – Achtung! – Meryl Streep. Item. Wer sich also durch Ivankas Instagram-Account scrollt, bekommt hier und da Happen ihrer Kunstsammlung zu sehen. An den Wänden ihres endlos erscheinenden Luxusapartments in der New Yorker Upper East Side hängt vor allem Abstraktes. Und Fotografie. Das Arbeitszimmer schmückt, passend zum türkis-blauen Schreibtisch, eine «Blue-Sky»-Serie von John Baldessari; im Flur erkennt man den Street-Photography-Pionier Garry Winogrand.

Bild: Elle decor/Eric Piasecki

«Wir haben nur zwei Regeln», erklärte Ivanka unlängst in einem «Artnet»-Interview ihr Vorgehen in Sachen Kunsterwerb: «Wir kaufen keine Kunst, die wir nicht lieben. Und wir kaufen nur, was wir BEIDE lieben und womit wir leben wollen.» In diese Kategorie fallen, wen wunderts, in erster Linie US-Amerikaner. Klassiker wie Cy Twombly und Christopher Wool, aber durchaus auch Experimentelleres, Gewagtes, sprich: jüngere und junge Künstler wie Dan Colen, der seine Gemälde gerne mit Vogeldreck beschmiert, Neo-Pop-Artist Nate Lowman oder Alex Da Corte. Letzterer twitterte, als er ein Selfie von Ivanka vor einem seiner Gemälde auf Instagram entdeckte: «Dear @ivankatrump please get my work off your walls. I am embarrassed to be seen with you.»

«Wir sprechen nicht von Republikanern»

Und auch Lowman und Colen scheint die trumpsche Begeisterung für ihre Arbeit gegen den Strich zu gehen: Beide wurden Anfang Dezember an einer Demo in Manhattan gesichtet, bei der mehrere Hundert Kulturschaffende mit Bannern und Kerzen vom Puck Building, das Ivankas Ehemann Jared Kushner gehört, zum Trump Hotel in Soho zogen. Der Protestakt war von den Betreibern des Instagram-Accounts «dear_ivanka» initiiert worden, der seit Ende November die Tochter des neugewählten US-Präsidenten gewissermassen als Beschwerdebox benutzt. Die Posts gehorchen einem einfachen Prinzip: Ein Bild, meist von Ivanka, dazu ein kurzes Anliegen. Zum Beispiel: «Dear Ivanka, I’m gay and I want to be able to marry.» Oder: «Dear Ivanka, I’m afraid of the swastikas sprayed on my park.»

Ivanka Trump vor ihrem Alex-Da-Corte-Bild. Bild: Instagram

Der Fall scheint klar: Hier die entrüsteten, faktisch wehrlosen Künstler, dort die dekadente, derangierte Elite. Oder ist es doch komplizierter? Anders gefragt: Ist es legitim, wenn Kunstschaffende, die jahrelang von Verkäufen an die Trump-Kushners profitierten, sich plötzlich zieren? Schon wurden Vorwürfe laut, wonach die betroffenen Künstler weniger aus wahrer politischer Überzeugung handeln würden als aus der Angst heraus, ihr Ruf könnte ramponiert werden und ihre Verkäufe zurückgehen. «Natürlich wissen wir, wo unsere Arbeiten landen», äusserte sich darauf der «dear_ivanka»-Mitinitiant Jonathan Horowitz gegenüber der «New York Times» – und meinte damit die zumeist republikanisch wählenden, gewichtigen US-Sammler. «Aber in diesem Fall sprechen wir nicht mehr von herkömmlichen Republikanern. Wir sprechen von Faschisten, welche die Republikanische Partei verseucht haben.» (baz.ch/Newsnet)