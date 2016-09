Journalismus mit Brechreiz

RTL-Reporter Jenke von Wilmsdorff will wissen, wie es ist, an Magersucht zu leiden. Leider missversteht er dabei ziemlich alles.

Er ist wohl der erste Method Journalist Deutschlands: Jenke von Wilmsdorff, ein Reporter, der nicht beobachtet und berichtet, sondern selber durchlebt. Für die RTL-Serie «Das Jenke-Experiment» setzt sich der 50-Jährige Extremsituationen aus und dokumentiert seine Eindrücke: Er bewältigte den Alltag einer alleinerziehenden Mutter, soff bis zum Exzess, nahm harte Drogen. Das ist Journalismus am Limit – in jeder Hinsicht.

Für die letzte Folge seiner Sendung hat er sich etwas besonders Originelles einfallen lassen: Jenke will magersüchtig werden, um, ja, warum eigentlich? Um RTL-Zuschauern näherzubringen, wie sich eine psychische Krankheit anfühlt?

Knifflig ist auch die Herangehensweise, denn Magersucht ist keine psychoaktive Substanz, die man sich einfach zuführen kann, und hat auch keine Struktur, der man folgen könnte. Jenke löst das Problem, indem er sich vier Wochen lang von Bouillon und sonst fast nichts ernährt, was ihm anfänglich schwerfällt, bis er leichter wird und damit auch der Verzicht. Vor einem leeren Teller schwärmt der Reporter davon, sich nach dem Essen nicht so schwer zu fühlen wie sonst. Das ist so unerträglich banal, dass es Brechreiz erzeugt. Aber zur Bulimie kommt er erst am Schluss, nachdem er das Experiment beendet und eine Currywurst verspiesen hat. Danach tut er, als müsse er kotzen, und kommentiert, er könne Bulimiker nicht verstehen. Offensichtlich hat er überhaupt nichts verstanden. Der begleitende Psychologe stoppte das Magersucht-Experiment übrigens, nachdem Jenke damit geprahlt hatte, den Pflaumenkuchen seiner Mutter abzulehnen. Das sei definitiv gestört, meinte der Psychologe.

Allerdings. Denn Magersucht ist etwas anderes als eine besonders krasse Diät. Es ist eine schwere psychische Krankheit mit oft tödlichem Ausgang. Von Wilmsdorff zeigt lediglich, was bei bewusstem Ernährungsverzicht mit Körper und Psyche geschieht, sein Experiment ähnelt damit eher einer Fastenkur. Von dem, was Magersüchtige durchmachen – den Depressionen, den Zwängen, der Einsamkeit und dem Selbstekel –, ist das so weit entfernt wie ein Dreijähriger im Superman-Kostüm von einem Basejumper.

Die Quoten waren aber mit über 20 Prozent exzellent, eine Fortsetzung des Formats deshalb wahrscheinlich. Vielleicht wird der Reporter das nächste Mal das Leben mit einer Depression ausprobieren, indem er den ganzen Tag ein trauriges Gesicht macht. Das wäre ähnlich aufschlussreich und ähnlich geschmacklos.