Die Flüster-Ausgabe der Art

Auf der Scope ist die Stimmung aufgekratzt. Zwei Messebesucherinnen wollen in Daniel Cherbuins Arbeit «Eine Art Osmose» Romy Schneider in Jacques Derays Film «Der Swimmingpool» erkannt haben. Was ausgiebig und ziemlich exaltiert kommentiert wird. Tatsächlich taumeln auf dem Bildschirm zwei grüne Flaschen Richtung Bassinboden durch das Wasser. Cherbuin kombiniert bewegte und statische Bilder. Über dem Video mit den Schwimmbeckenaufnahmen sieht man einen Bungalow in südlichen Farben. Laurent Marthaler Contemporary bietet die Editionen von Cherbuin für einen mittleren vierstelligen Frankenbetrag an. Am Stand links werden Selfies gemacht.

Unter allen Basler Kunstmessen ist die Scope diejenige mit den geringsten Schwellen, auch was die Preispolitik angeht. Man muss hier nicht genannte Galeristen umständlich fragen, was die Arbeiten kosten. Die Preise sind meist ausgezeichnet. Eine Messe für Schnäppchenjäger ist die Messe nicht, die hyperrealistischen Stillleben von Christoph Eberle, unter anderem Speckwürfel, liegen bei Alex Schlesinger zum Beispiel bei 13 000 Franken. Der Basler Fredy Hadorn von der Licht Feld Gallery ist erneut mit dabei und zeigt einen Querschnitt durch sein Galerieprogramm.

Der Kitsch-Faktor

Besonders ist die Serie mit Porträts von David Bowie, die Markus Klinko 2001 für ein Cover gemacht hat. Der Schweizer People-Fotograf hat den Musiker mit viel Pathos und auf eine ikonische Weise inszeniert. Die Fotografien liegen in verschiedenen Grössen und Auflagen vor und kosten zwischen 7500 und 12 000 Franken.

In der Webergasse 34 sieht es ein bisschen weniger nach Provisorium aus als im letzten Jahr. Knapp 70 Galerien verteilen sich auf zwei Stockwerke, die Decken könnten für die Präsentation von Kunst höher sein. Wer auf die Scope geht, sollte keine Berührungsängste mit Kitsch haben. Mitunter wirkt die Scope wie die Flüsterpost-Ausgabe der Art Basel. Bei der Wuppertaler Galerie Kunstkomplex etwa sieht man Arbeiten, die an die Neue Leipziger Schule oder an Daniele Buetti erinnern, aber lediglich von diesen beeinflusst sind. In der Koje der aus Grandvaux stammenden Mylona Gallery findet man etwa eine Arbeit von Aino, der aus Sibirien stammt und in Heidelberg lebt. Sie besteht aus unzähligen weissen auf die Bildfläche geklebten Köpfen.

Schwarze Farbe rinnt die Köpfe, die wie Perlen neben- und untereinander gereiht sind, hinunter und bilden auf dem Boden eine Lache. Diese Pfütze steht, so die Werkbeschreibung der Galerie, für die alarmierenden Konsequenzen der Verbreitung von Informationen vom Individuum über soziale Netzwerke hin zur Gesellschaft. Aha. Viele Werke, die hier zum Verkauf stehen, scheinen eigens für Dekorationszwecke geschaffen. Nicht wenige Skulpturen setzen auf Illusion und Lichtphänomene. Auch das hat seine Legitimation, doch der oft verballhornte Slogan «wohnst du noch oder lebst du schon» ergibt hier neuen Sinn. Hier wird gewohnt. (Basler Zeitung)