Das grosse Staunen

Schon seit einem Jahr zeigte er gern ein Bild, das ihn schlafend auf der Couch zeigt, sein Gesicht im Mittelpunkt. Und während er den jungen Maler lobte, wurde es uns schon etwas wehmütig ums Herz; so friedlich schlafend hatten wir ihn noch nie gesehen, ihn, der immer in Bewegung war und sich die Haare raufte. Jetzt wissen wir, schon da hat er wieder als Erster um die Ecke geblickt.

Mit John Berger starb eine grosse intellektuelle europäische Gestalt. Bewundert und verehrt von Susan Sontag, Arundhati Roy, Tilda Swinton – um nur wenige Frauen zu nennen, für die seine Fernsehsendung vom Ende der 60er zu einem grossen Augenöffner geworden war: «Ways of Seeing», nach der das Buch «Sehen. Das Bild der Welt in der Bilderwelt» entstand. Darin beschrieb er den in den Taumel geratenen Blick auf die Bilder und die Ausbeutung des weiblichen Körpers durch den männlichen Blick, vor allem für Reklame.

Wieder hatte er als Erster um die Ecke geschaut. Lange bevor Walter Benjamin auf jedem Regal stand, hat er durch Exilanten wie Max Raphael einen anderen Blick auf die Kunst gelernt. Im Kunstwerk will er den Augenblick in all seinen Bezügen zur Gegenwart, zur Vergangenheit und in all seiner sinnlichen Lebendigkeit erfassen und dies an den Betrachter weitergeben. Als einer, der sein Wissen nie stolz vor sich hertrug, sondern es im Rucksack vor dem Gegenüber versteckte. So war es ihm nie im Weg, aber immer zur Hand. Kunstkritiker, Philosoph, politischer Denker und Künstler, all das, aber nie ein Akademiker: Nur das Zeichnen und Malen hatte er auf einer Akademie erlernt und sein Leben lang behalten.

Das Geheimnis der Bilder

Wenn er mit den Worten nicht mehr weiterwusste, zeichnete er, um hinter das Geheimnis eines Bildes zu kommen, was ihn schon einmal in Konflikt mit dem Museumsaufseher bringen konnte. In den letzten Jahren passierte es, dass man ihn in der National Gallery in London aus dem Haus warf, weil er seine Tasche abgestellt hatte. London war die erste Station seines Lebens gewesen, hier wuchs er auf, lief mit 16 vom Internat davon, fand Gleichgesinnte und lernte während des Zweiten Weltkrieges das Zeichnen und Malen. Die National Gallery war wegen der Bedrohung durch deutsche Bomben leer geräumt, aber Myra Hess spielte in den leeren Sälen Bach, um an etwas anderes zu erinnern.

«An etwas anderes zu erinnern» – das war einer seiner Lebensantriebe: Denn der Augenblick eines jeden Kunstwerks sollte in grösster sinnlicher Konkretheit und gedanklicher Dichte an etwas erinnern und zugleich auf etwas weisen, was uns aus der Zukunft entgegenschaut. Dieses dialektische Moment ist der Kern seiner Arbeit, ein Ansatz, den er selbst als marxistisch apostrophierte.

Sein erster Roman verschwand 1958 nach einem Monat wieder aus den Buchhandlungen, weil man seine politischen Ansichten als zu radikal ansah. Als er 1972 den Booker-Prize erhielt, spendete er den Black Panthers die Hälfte des Preisgeldes. Die andere Hälfte setzte Berger dazu ein, mit Jean Mohr das ­soziologische Erkundungsbuch über ­Migration, Auswanderung und «Gastarbeiter», wie es damals noch hiess, zu schreiben: «Der siebte Mensch».

Nahblick aus der Ferne

Ganz Europa wurde so zu seinem Feld. Er zog nach Genf und wenig später hoch in die Savoyer Berge, wo er die nächsten 40 Jahre lebte und seine bahnbrechenden Bücher über das Leben der Bauern schrieb – genau in dem Moment, da ihre Lebenswelt, die seit der Bronzezeit bestand, von der Industrialisierung erfasst und von der Zivilisation marginalisiert wurde.

Sein Nahblick auf die Dinge, seine Solidarität mit allem Kreatürlichen liessen ihn hier schnell Freunde finden. Er half bei der Arbeit, zeichnete abends die Geschichten auf und fand eine neue Rolle: der Storyteller, der zuhört, erinnert, voraussieht und mit seinen Geschichten zu einem «Wir-Erzähler» wird, als den ihn Peter Handke einmal bezeichnete. Diesem Wir widmete er seine Romane und Erzählungen – den Obdach­losen in Neapel («King»), den Armen im Gazastreifen, Mexiko, Indien oder den Favelas Lateinamerikas («A und X»).

Wie kann man in einer Welt Hoffnung bewahren, die hier Güter akkumuliert und dort Elend verursacht? Wie kann man dem entgegentreten? In seinen Essays kam er immer wieder darauf zu sprechen. Seine Bücher sind in den letzten Jahren zu einer grossen Inspiration für die jüngere Generation geworden, nicht nur in Europa, vor allem für Emigranten und ihre Kinder, die in «Der Siebte Mensch» so etwas wie ein Familienalbum ihrer Not, ihrer Träume und mageren Chancen erkannten.

Die Politik der Hoffnung

Als seine Frau Beverly, mit der er in den Savoyen gelebt hatte und die an all seinen Büchern beteiligt war, starb, hielt es John Berger nicht mehr in dem Bergdorf. Er zog nach Paris. Hier sass er im Garten und wunderte sich, dass das Verhältnis zwischen Sehen und Wissen nie zur Ruhe kommt. Wir sehen, wie die Sonne untergeht, wir wissen, dass es die Erde ist, die sich dreht, und doch erklärt das nichts.

Diesem Geheimnis spürte er im Zeichnen nach, denn in ihm fand er die Grundlage für seine Politik der Hoffnung. Es ging ihm um das Aufspüren von kleinsten Gesten, die etwas verlebendigen, es war das Augenreiben vor dem Anfang, das Stirnrunzeln, der fahrige Haarschopf, der zu Berge steht.

Eine letzte Erinnerung: Wir sehen, dass Charlie Chaplins Biografie auf seinem Tisch liegt – auch so ein Waisenkind zwischen den Klassen und Kontinenten, der Tramp, der die Kniffe und Listen kannte, mit denen die Armen eins ums andere Mal entwischen. Und der sie alle durch das Lachen befreit.

Brücke zwischen den Menschen und der Zeit

Berger erzählt, wie er Chaplin zwei Jahre vor seinem Tod besuchte, wie er ihm sagte, dass sie beide in Lambeth in London grossgeworden waren, wie Chaplin dann mit leuchtenden Augen aus der Autobiografie die Passage über seine Kindheit vorlas – und Berger greift nach dem Buch. Einen Moment wussten wir nicht, sehen wir Chaplin oder Berger, der uns hier eine Lektion erteilt. Mit einem Stocken zwischen den Worten, das den Abstand zwischen den Dingen nicht vorschnell überspringt, sondern den Finger darauf legt, ihn hervorhebt und über ihn reflektiert, bevor die Brücke gefunden wird – eine Brücke zwischen den Menschen und der Zeit.

Das grosse Staunen kann nicht sterben. Es steht unter dem Akzent des Anfangs, nicht des Endes. So leben John Bergers Fragen weiter.

* Hans Jürgen Balmes, Programmleiter Internationale Literatur bei S. Fischer, war John Bergers Lektor. (Tages-Anzeiger)