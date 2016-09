Ist Albus Potter das verwunschene Kind?

Seit Mitternacht gibt es den neuen Harry Potter auf Deutsch. Darin geht es um Cliquenzugehörigkeit und Freundschaft. Eine Lektüre. Ohne Spoiler.

Ist Albus Severus Potter das verwunschene Kind aus der neusten Harry-Potter-Fortsetzung? Der Gedanke kam mir schon auf den ersten Seiten von «Harry Potter und das verwunschene Kind», dem Theaterstück in zwei Teilen, das ab heute in deutscher Übersetzung in den Buchläden zu kaufen ist.

Die Geschichte, die J. K. Rowling gemeinsam mit dem Regisseur John Tiffany und Autor Jack Thorne erdacht hat, beginnt 19 Jahre nach den Ereignissen des siebten Bands («Harry Potter und die Heiligtümer des Todes»). Und tatsächlich scheint die magische Welt eine friedlichere geworden zu sein.

Harry Potter ist jetzt 37

Der 37-jährige Harry Potter arbeitet inzwischen als Leiter der magischen Strafverfolgung unter der Zaubereiministerin Hermine Granger. Die ärgsten Probleme, mit denen er sich konfrontiert sieht, sind Familienprobleme. Das Verhältnis zu seinem jüngeren Sohn Albus Potter ist denkbar schlecht.

Im Zauberei-Internat Hogwarts erweist sich Albus als wenig begabter Schüler, und in der ersten Stunde beim Flugunterricht versagt er völlig. Vor allem aber leidet Albus daran, dass bei all dem Misserfolg natürlich alle nur an Harry Potter denken, den berühmten Vater.

Ich verstehe Albus da sehr gut. Schliesslich hätte die Verehrung für Harry Potter beinahe auch meine Schulzeit ruiniert. In der 5. Klasse sollten wir im Deutschunterricht unser Lieblingsbuch vorstellen. Das war im Jahr 1999 und damals gab es in der südhessischen Provinz noch Teenager, die – ernsthaft – überhaupt nicht mitbekommen hatten, dass soeben der dritte «Harry Potter»-Band erschienen war.

Ich war Mitglied im Potter-Klub

Um meine Klassenkameraden aus diesem Zustand dumpfer, geradezu dursleyhafter Ignoranz zu befreien, erzählte ich mit missionarischem Eifer von den Abenteuern des Zauberlehrlings Harry Potter. Weil auch ein Mädchen unter den Zuhörern war, das ich unbedingt mit meinen Connections beeindrucken wollte, liess ich am Ende beiläufig fallen, dass ich auch Mitglied im Harry-Potter-Fanklub sei. Selbstverständlich konnte ich mich nach diesem Auftritt von meiner Street Credibility für einige Jahre verabschieden.

Ums Populärsein, um Cliquenzugehörigkeit, um die klassischen Adoleszenzthemen geht es auch in «Harry Potter und das verwunschene Kind». Und um die Konflikte zwischen Vätern und Söhnen, zwischen Eltern und ihren Kindern. Auch Scorpius Malfoy leidet unter der Last der Familie. Absolut nichts zu tun haben will er mit der dunklen Vergangenheit seines Grossvaters Lucius und seines Vaters Draco Malfoy. Beide haben als «Todesser» an der Seite Voldemorts gekämpft.

Wer ist das verwunschene Kind?

Ausserdem geht ein schrecklicher Gossip um auf den Schulfluren von Hogwarts: Man munkelt, er sei in Wahrheit das Kind eines anderen, der Sohn des dunklen Lords höchstselbst. Ist er etwa das verwunschene Kind? Den einzigen Freund findet Scorpius Malfoy ausgerechnet im Aussenseiter Albus Potter, den der sprechende Hut – zu allseitigem Erschrecken – ebenfalls ins Haus Slytherin gesteckt hat.

Das ist das grosse Thema des ersten «Harry Potter»-Theaterstücks: Die Freundschaft. Über mehrere Schuljahre hinweg entwickelt das Stück diese Freundschaft zwischen den Söhnen der Erzrivalen Harry Potter und Draco Malfoy, dem ehemaligen Oberbully von Hogwarts. Die Dialoge entwickeln eine zarte, intime Sprache der Zuneigung, die man aus den «Harry Potter»-Romanen so noch nicht kannte. In der deutschen Übersetzung klingt diese Sprache allerdings teilweise etwas skurril.

Als sich Scorpius bemüht, Rose Granger-Weasley (der Tochter von Ron und Hermine) ein Kompliment zu machen, gesteht er ihr, sie rieche wie «nettes Brot, gutes Brot». Im englischen Original war der Flirtversuch sicher auch nicht erfolgreicher – aber «nice bread, good bread» klingt doch idiomatischer. Angesichts der sehr innigen Gefühle, die Albus und Scorpius füreinander hegen, ist man fast ein wenig irritiert, wie stark sich Albus später von der unvermittelt auftauchenden Delphi angezogen fühlt.

Die mysteriöse Delphi ist es auch, die Albus und Scorpius in ihrem Plan bestärkt, mithilfe eines illegalen «Zeitumkehrers» in die Vergangenheit zu reisen. Dort wollen die drei Partner in Crime einen tragischen Vorfall aus der Vergangenheit Harry Potters ungeschehen machen.

Der Nachwuchs will sich beweisen

Sich als Helden zu beweisen, die Anerkennung der Väter zu gewinnen – darauf hoffen die Nachwuchszauberer. Stattdessen kommt auf der Zeitreise natürlich alles ganz anders als geplant. Und plötzlich ist auch die Gegenwart, in der Lord Voldemort besiegt schien, in höchster Gefahr.

Wie stets bei «Harry Potter» gibt es Hoffnung auf Rettung nur in der Liebe. Die Liebe für die in Lebensgefahr schwebenden Kinder lässt Harry und Draco ihre alten Antipathien vergessen. Draco geht gemeinsam mit Harry, Ron und Hermine auf Rettungsmission.

Harry Potters letzte Prüfung

Später wird Draco zu erkennen geben, dass er die drei Freunde schon immer um ihre Freundschaft beneidet hat. Und noch einmal ist es in diesen dunkelsten Stunden der Ersatzvater Albus Dumbledore, der Harry an die enge Verwobenheit von Liebe und Vergänglichkeit, Liebe und Tod erinnert. Im Geist dieser dumbledorschen Weisheit muss sich Harry Potter einer letzten Prüfung stellen. Nur so kann er Voldemort und sein Schreckensreich für immer bannen.

Im Deutschunterricht gab es die Regel: Noch mit dem langweiligsten Bühnenstück war man schneller durch als mit jedem Roman. Bei «Harry Potter und das verwunschene Kind» ist es umgekehrt: Hier wünscht man sich schon nach dem zweiten Akt, dass alles nicht so schnell vorbei sein wird.

Auch 20 Jahre nach dem ersten Band muss ich bekennen: Ich bin immer noch Mitglied im Harry-Potter-Fanklub.

J. K. Rowling, Jack Thorne, John Tiffany: Harry Potter und das verwunschene Kind. Aus dem Englischen von Klaus Fritz und Anja Hansen-Schmidt. Carlsen, Hamburg. 333 Seiten, 19.90 Fr. . (Patrik Schmidt/Die Welt)