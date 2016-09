Übersetzer erhält Basler Kulturpreis

Die Jury würdigt Ulrich Blumenbach als einen der wichtigsten Vertreter seines Fachs für die gesamte deutschsprachige Literaturszene.

Der Basler Kulturpreis 2016 geht an den Literatur-Übersetzer Ulrich Blumenbach. Die Kantonsregierung überreicht ihm die mit 20'000 Franken dotierte Auszeichnung am 31. Oktober an einer Feier im Rathaus. Der Preis wird dieses Jahr zum 44. Mal verliehen.

Die Jury würdigt den Preisträger als einen der wichtigsten Vertreter seines Fachs für die gesamte deutschsprachige Literaturszene, wie es in einer Regierungsmitteilung vom Dienstag heisst.

Blumenbach wurde 1964 in Hannover geboren, studierte in Münster (D), Sheffield und Berlin und lebt in Basel. Er übersetzt seit 1993 Romane, Essays und Erzählungen aus dem Englischen und Amerikanischen ins Deutsche. Übersetzungen englischsprachiger Literatur machen laut Mitteilung rund 65 Prozent der Titel im deutschen Buchhandel aus.

Mit Blumenbach geht der Basler Kulturpreis gemäss dem Communiqué erstmals an einen literarischen Übersetzer - dessen Job sei eine wenig sichtbare künstlerische Arbeit. Inhalt und Tonalität werkgetreu zu übertragen, gelinge mitunter nur mit Sprachschöpfung. (amu/sda)