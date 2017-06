Warum die Hinterwäldler auf Trump setzten

Etwas, was am billigsten zu haben ist derzeit, ist eine Meinung zu Donald Trump. Egal, ob Interviews mit amerikanischen Musikern, Schriftstellern oder Schauspielern. Fragt man sie, was sie von Trump halten, kommt unisono die selbe Antwort: Ganz schlimm! Wie konnte man nur! Wie dumm muss man sein, diesen Typen zu wählen?

Da war es richtig wohltuend, im Magazin vom 20. Mai das Interview mit Tom Wolfe zu lesen, dem 86-jährigen Schriftsteller gebürtig aus Richmond, Virginia. Zwei Aussagen von Wolfe in Bezug auf Trump sind dabei besonders bemerkenswert: «Wenn ich allerdings in die Zeitungen schaue, wird mir von dieser Dauerempörung schlecht.» Und, aufschlussreicher: «Die Globalisierung hat den Arbeitern nichts gebracht, das sagt selbst Bernie Sanders. Sie haben auf jemanden wie Trump nur gewartet. (...) Dass alle über Trumps Siegeszug so überrascht waren, halte ich für eines der grössten Versagen des amerikanischen Journalismus.»

Dieses Versagen findet mit dem Einholen dieser billigen Antworten seine Fortsetzung. Die pauschale Verurteilung und Verunglimpfung all jener Stimmberechtigten, die Trump zum Sieg verhalfen, ist der einfache Weg. Der schwierige – und korrektere – wäre die Frage: Wer sind diese Menschen, die sich für Trump entschieden haben? Wer sind zum Beispiel diese Hillbillys im «Fly-Over-Country» – dem weiten Land zwischen der Ost- und der Westküste –, wer ist dieser «White Trash», dieser weisse Abfall, der auf Trump setzte?

J. D. Vance ist einer von ihnen. Er hat mit «Hillbilly-Elegie» ein Buch geschrieben, das nicht umsonst zum Bestseller wurde. Es mag ein Klagelied sein, es ist aber vor allem ein Werk der Aufklärung. Weil Vance einer dieser «Hinterwäldler» ist, weil er so aufwuchs, wie sie es tun, sich immer noch zu ihnen bekennt, ist er ein verlässlicher Zeuge. Er hat mehr Innensicht als ein Soziologe aus Harvard oder Yale oder einer der anderen Top-Universitäten, der sich dem Thema nur so nähern könnte wie ein Basler sich dem Elefanten in der Savanne.

Schwarzbrenner und Waffenfans

Alle vier Grosseltern von J. D. Vance sind aus Kentucky. Kentucky mag zwar den reichen Amerikanern bekannt sein als exzellentes Zuchtgebiet für Rennpferde, für ihre armen Landsleute ist es vor allem eins: Heimat. Eine Heimat an den Berghängen und in den Tälern der Appalachen. Wo seit jeher schwarz Whisky gebrannt wird, wo Konflikte sehr schnell zu bewaffneten Konflikten werden, wo Loyalität in den familiären Strukturen gross geschrieben wird.

J. D. Vances Grosseltern migrierten in den 1950er-Jahren ein paar hundert Kilometer in Richtung Norden, in den angrenzenden Bundesstaat Ohio, dorthin, wo die Stahl- und Maschinenfabriken damals dringend Arbeiter suchten. Die Männer aus den Bergen fanden Jobs, eine andere Umgebung, relativ raschen sozialen Aufstieg – und blieben doch ihren traditionellen Werten treu.

Vances Mutter war das mittlere von drei Kindern dieser Einwanderer aus dem eigenen Land. Sie wurde früh schwanger, begann ein unstetes Leben mit wechselnden Partnern zu führen, die es meist nicht lange an ihrer Seite aushielten. Sie war Krankenschwester und sie wurde drogensüchtig. Je schwieriger das Verhältnis von J. D. Vance zu seiner Mutter wurde, desto enger wurde die Bindung zu seiner Grossmutter, «Mamaw». Einer resoluten Frau, die einen trinkwütigen Mann hatte. Eine Frau, die ebenfalls früh schwanger geworden war und die sich – noch in Kentucky – schon als Zwölfjährige mit der Flinte zu wehren verstand.

Nach dem kurzen und raschen sozialen Aufstieg – eigenes Haus, eigenes Auto, etwas Geld – folgte ab Anfang der 1980er-Jahre der Abstieg für all diese Hillbillys, die es einst wegen der Aussicht auf Arbeit in die Niederungen von Ohio verschlagen hatte. Die Familie von J. D. Vance war in Middletown ansässig geworden. Middletown deshalb, weil es auf halbem Weg zwischen Cincinnati und Dayton liegt.

Der Niedergang, so beschreibt es Vance, zeigte sich zum ersten Mal mit dem Ende der kleinen Mall in der Innenstadt. Und mit dem sukzessiven Abbau der Jobs in der Stahl- und Maschinenindustrie, Jobs, die nach Südkorea und China gingen.

Der Glaube an Gott

Seine persönlichen Probleme be-gannen mit der zunehmenden Entgleisung der Mutter. Es wurde so schlimm, dass er als Teenager in den 90er-Jahren freiwillig wieder zu seinem leiblichen Vater in die Berge von Kentucky zog, obwohl er fast keine Bande zu seinem Erzeuger hatte. Was er dort vorfand: mehr soziale Stabilität, weil der Vater im Glauben Halt gefunden hatte. Dafür entpuppte sich der Erzeuger als überzeugter «Creationist», also als Verfechter der Meinung, dass Darwin auf dem Holzweg war und Gott alles selber geschnitzt hat.

Vance erzählt diese Stationen seiner Jugend chronologisch und anschaulich, ohne zu beschönigen. Am Ende wird er einen College-Abschluss in der Tasche haben und sich zuerst einmal drei Jahre fürs Militär verpflichten. Er wird an der University of Ohio einen Abschluss machen und es an die Elite-Uni Yale in New Haven, Connecticut schaffen. Ein unerhörter Aufstieg für einen Hillbilly. Vance erzählt und er analysiert: Was ist mit mir geschehen? Weshalb ist es mit mir geschehen? Und was bedeutet meine eigene Erfahrung fürs Kollektiv?

Von Bedeutung sind die gesellschaftlichen Strukturen. Junge Frauen werden viel zu früh schwanger, und die Zahl der Ehen, die geschieden werden, ist viel zu hoch – «Männer verschwinden beim geringsten Problem». Sind die finanziellen Verhältnisse ohnehin schon prekär, gerät eine alleinerziehende Mutter erst recht in Not. Die Kinder dieser an der Armutsgrenze darbenden Mütter gehen meist in schlechte Schulen. Vance zitiert einen Lehrer an seiner alten High-School in Middletown: «Wir sollen die Schäfer dieser Kinder sein, aber niemand will darüber reden, dass viele dieser Kinder von Wölf(inn)en erzogen werden.»

Der Staat springt ein erstes Mal ein. Er verteilt sogenannte «Vouchers», dass diese Kinder an bessere Schulen gehen können, theoretisch. Der Staat hilft aber auch bei der Unterbringung. Und weil man in Amerika Hausbesitzer und nicht Mieter ist, hilft der Staat, günstigen Wohnraum zu beziehen. «Sparsamkeit wird nicht belohnt», sagt Vance dazu. «Aber viele lernen, wie sie vom Sozialwesen profitieren können.»

Die Mobilität der Mittel- und Oberschicht, der Gutausgebildeten, Wohlvernetzten, ist viel grösser als die der Armen. Als sich der Niedergang von Middletown abzeichnete, verkauften sie ihre Häuser, liessen sich anderswo nieder. Die armen Familien können es sich gar nicht leisten, ihre stark belehnten Häuser zu verkaufen – abgesehen davon, dass niemand diese kaufen will. «Als Obama an die Macht kam, hatten wir längst begriffen, dass diese Leistungsgesellschaft nichts für uns ist.»

Das heisst: Die Familien akzeptieren es fast schon als natürlich, dass ihre Kinder es nicht an eine Uni schaffen, keine gute Ausbildung erhalten, den Kreislauf nicht durchbrechen und am Ende kein besseres Leben führen werden. Und sie haben begriffen, dass Chancengleichheit nicht über das ganze Land gerecht verteilt ist. An den Küsten – oder in Staaten wie Colorado und Utah – ist die Prosperität ungleich höher als in Kentucky oder Ohio zum Beispiel.

Was hat das alles mit den Sympathien für Trump zu tun? J. D. Vance beschreibt, wie es zu einer politischen Meinungsänderung der weissen Ar-beiterklasse kam. Viele hätten unter der Nixon-Administration den Demokraten den Rücken gekehrt und zum ersten Mal republikanisch gewählt, weil sie beobachtet hatten, dass die Regierung «Leuten, die von der Fürsorge leben, Geld zahlt fürs Nichtstun». Gemeint waren damit vor allem die armen Schwarzen, aber zunehmend begannen auch Weisse, das System auszunutzen.

Der junge Vance wird vor allem dank «Mamaw» politisiert. Er realisiert, dass sie einmal wie eine Demokratin argumentiert, einmal wie eine überzeugte Republikanerin. Er merkt, dass dieser Widerspruch nicht auf Dummheit beruht, sondern auf Pragmatismus: «Ich sah, wie die Grossunternehmen dicht- machten und die Produktion ins Ausland verlagerten und warf ihnen das vor. Und dann wunderte ich mich, ob ich nicht dasselbe getan hätte. Ich warf unserer Regierung vor, nicht genügend Beistand zu leisten, und ich fragte mich, ob im Versuch zu helfen die ganze Misere nur noch schlimmer wurde.»

Gift und Galle speien

Seine Grossmutter habe Gift und Galle speien können wie ein Instruktor im Marine Corps. «Aber was sie in unserer Nachbarschaft beobachtete, verärgerte sie nicht nur über alle Massen, es brach ihr das Herz. Hinter den Drogen, den ständigen Ehestreits, den Geldsorgen waren das Menschen mit ernsthaften Problemen, und sie litten.»

Vance ortet vor allem ein Mentalitätsproblem. Er habe viele Bücher zum Thema gelesen, schreibt er. «Aber sie konnten mir alle nicht erklären: Warum verliess unsere Nachbarin ihren gewalttätigen Mann nicht? Warum gab sie ihr Geld für Drogen aus? Warum sah sie nicht ein, dass sie mit ihrem Verhalten ihre kleine Tochter kaputt machte? Warum geschah dies alles nicht nur der Nachbarin, sondern auch meiner Mutter?» Es habe Jahre gebraucht, bis er erkannt habe, dass das Klagelied der Hillbillys mehr als ein soziologisches sei, es sei auch eines, das mit Psychologie, Gesellschaft, Kultur und Vertrauen zu tun habe.

Viele seiner Freunde und Verwandten hätten Bill Clinton geliebt, «aber viele sahen in ihm auch ein Symbol für den moralischen Zerfall der USA». In seinen Kreisen liebte man auch das amerikanische Militär, sagt Vance, und ein überdurchschnittlich grosser Teil der Soldaten käme aus ebendiesen Arbeiterkreisen der weissen Unterschicht, aber gleichzeitig sei auch immer offensichtlicher geworden, dass das Land, das sie so lieben und für das sie in den Krieg zu ziehen bereit seien, es nicht fertig bringe, seiner Arbeiterschaft ein vernünftiges Grundeinkommen zu garantieren.

Der Glaube an das starke Amerika ist tief in diesen Menschen verwurzelt. «Mamaw hatte immer zwei Götter: Jesus Christus und die Vereinigten Staaten von Amerika. Mir ging es nicht anders. Und allen, die ich kannte, auch nicht», schreibt J. D. Vance.

Wie toll muss da Trumps Verheissung «Make America Great Again!» gewirkt haben? Auch wenn wohl allen klar ist, auch den Hillbillys, dass der Mann ein Multimillionär ist, mit dem goldenen Löffel im Mund geboren. Und wenn schon von Bill Clinton die Rede ist: Warum ist eine starke Frau wie Hillary eigentlich an seiner Seite geblieben, nach Monika Lewinsky, nach den plumpen Lügen und den schäbigen Ausreden. Kalkül? Rückgratlosigkeit?

Viel Geld, wenig Geld

Als J. D. Vance nach Yale kommt, lernt er ein anderes Amerika kennen. «In Middletown sind 160'000 Dollar Jahreseinkommen eine kaum vorstellbare Summe. An der Yale Law School gehen die Studenten davon aus, dass sie das im ersten Berufsjahr verdienen werden, und sie machen sich Gedanken, ob das überhaupt genug ist.»

Wie weit diese beiden Gesellschaften, jene an den Küsten und jene der Hinterwäldler, auseinandergedriftet sind, schildert Vance anschaulich. Und obwohl er Trump nie namentlich erwähnt, wird verständlich, weshalb Trump genau in diesen Staaten gewinnen konnte: Weil diese Menschen dort – naiv wahrscheinlich – darauf hoffen, dass er die Jobs wirklich zurückbringt. Und weil sie nicht für Hillary sein konnten, denn die steht für eine Welt, die für sie unerreichbar ist.

Vance wirft seinen Mitmenschen in Ohio, in Kentucky, in den armen Fly-Over-States Passivität vor. Er schildert sie nicht einfach als Opfer, sondern als Versager. Ihm ist es gelungen, sich am eigenen Schopf aus dem Dreck zu ziehen, weshalb soll es anderen nicht gelingen?

Vance ging, nachdem er in Yale promoviert hatte, an die Westküste, nach Kalifornien. Er stieg in eine Investmentfirma ein und machte Karriere. Mit «Hillbilly-Elegie» hat er eines der meistgelesenen Büchern geschrieben und fühlt sich jetzt verpflichtet, nach Ohio zurückzukehren, um dort seinen Leuten zu helfen.

J.D. Vance: «Hillbilly-Elegie»: Die Geschichte meiner Familie und einer Gesellschaft in der Krise», Ullstein Verlag 2017, 304 S., ca. Fr. 29.–. (Basler Zeitung)