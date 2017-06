Der gentrifizierte Rassismus

Das Mühsame an der heutigen Zeit ist ja, dass vermeintlich Selbstverständliches plötzlich wieder erklärt und diskutiert werden muss. Feminismus zum Beispiel. Wenn ich gefragt werde, ob ich Feminist sei, antworte ich, dass ich Demokrat bin, und dass jeder Demokrat selbstverständlich Feminist sein muss, da die Demokratie den Feminismus auto­matisch beinhaltet. Man kann ja auch nicht sagen, dass man grundsätzlich für die vier Jahreszeiten ist, einfach nicht für den Frühling. Ein Mensch, der sich als Demokrat versteht, aber nicht als Feminist, der lügt entweder, oder er versteht die beiden Begriffe nicht. Dass wir darüber überhaupt noch diskutieren müssen, verstehe ich nicht, aber vielleicht bin ich auch einfach ein dummer Lump.

Beim Rassismus ist es ähnlich. Da bin ich tatsächlich ein dummer Lump. Denn ich frage mich zum Beispiel, was das Wort «Rassist» eigentlich bedeutet. Ob das ein Zustand ist oder eine Diagnose oder ein Verb. Rassismus kann ja schlecht angeboren sein, da das ja bedeuten würde, dass es ein Rassismus-Gen geben müsste, was die diskursive Menschheit in eine ziemliche dialektische Bredouille bringen würde. Aber die Frage ist interessant: Bleibt ein Mensch, der einmal ein Rassist war, per Definition für immer ein Rassist, so wie bei den Alkoholikern? Ist also ein Rassist, der sich grad momentan nicht rassistisch verhält, einfach nur ein trockener Rassist? Oder kann einem Rassisten sein Rassismus plötzlich ab­handenkommen, wie anderen Leuten ein Stock oder Hut? Ich glaube, es war Erich Kästner, der einmal schrieb: Zeig mir deinen Pass, und ich sage Dir, wie du heisst. Kann aber auch der Dalai Lama gewesen sein, oder Slavoj Zizek.

Von Enten und Liechtensteinern

Apropos: Es ist ja so, dass die Menschen vor allem dort rassistisch sind, wo das Ziel dieses Rassismus proportional untervertreten ist. Auf dem Land beispielsweise. Das würde ja, logistisch betrachtet, bedeuten, dass die Ein­geborenen auf dem Land ihre rassistischen Parolen, aus Mangel an anzu­klagenden und zuhörenden Menschenmengen, einfach in die Weide und den Wald hinausrufen müssten. Und im Wald irgendwo hockt dann der Kauz und muss sich dieses dumme Gelärme anhören und bedauert, dass er nicht schon längst in die Stadt gezogen ist.

Interessant ist ja: Der gemeine Rassist an sich ist meistens ein aus­gesprochener Tierfreund. Und zwar, weil das Tier für den Rassisten übersichtlicher ist als der Mensch. Bei einem Tier merkt der Rassist, womit er es zu tun hat. Der denkt: «Oha, das sieht aus wie ’ne Ente, geht wie ’ne Ente, klingt wie ’ne Ente, ist also ’ne Ente.» Beim Menschen aber wird der Rassist skeptisch: «Sieht aus wie ein Schweizer, spricht wie ein Schweizer, geht wie ein Schweizer, könnte aber auch ein Liechtensteiner sein. Obacht!»

Die Rassismusspirale

Sind jetzt aber die Menschen auf dem Land rassistischer als jene in den Städten? Der Rassismus ist auf dem Land vielleicht einfach näher beim Volk, während in der Stadt der Rassismus quasi gentrifiziert wurde. Auf dem Land machen die Menschen ihren Rassismus noch selber, während die wohlhabenden Schweizer Städter ihren Rassismus längst an ausländische Fachkräfte ausgelagert haben, weil ihnen vor lauter E-Bikes, Urban Gardening und Blockflöten-Flashmobs schlicht die Zeit für dergleichen niedere Tätigkeiten fehlt. Und es funktioniert: Die Italiener hassen die Albaner, die Albaner hassen die Mazedonier, die Mazedonier hassen die Griechen, die Griechen hassen die Türken. Es ist eine fidele Wachstumsspirale gen unten; ein Tröimli für jede Makroökonomie.

Man könnte es also auch so sehen: Grossstädter sind dermassen rassistisch; sie lassen sogar ihren Rassismus von Ausländern erledigen. (Tages-Anzeiger)