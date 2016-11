Ehe für alle

Vorhin merkte ich, dass ich den Initiativtext zum «Schutz der Ehe» gar nie richtig gelesen hatte. Also las ich ihn. Er ist hochspannend und lustig. «Die Ehe zwischen Mann und Frau ist in grosser Gefahr.» Das klingt wie aus dem Trailer für ein B-Movie der Sparte Katastrophe. Es fällt zudem der grosszügige, um nicht zu sagen permanente Gebrauch der Redewendung «natürliche Ehe» auf. Angenommen, ich wollte einen BH kaufen und spräche gegenüber der Verkäuferin die ganze Zeit über meinen «natürlichen Busen», wo sie mich nie danach gefragt hätte. Sie wäre doch sofort überzeugt davon, dass mit meinem Busen etwas nicht stimmt. Silikon, Eigenfett, Sack Zement, irgendwas muss da verteidigt und als natürlich verkauft werden.

Genau so geht es mir mit der «natürlichen Ehe», die ich zudem nicht verstehe. Denn bisher dachte ich, dass Ehe, wie jede Art von vertraglicher Abmachung, gerade konträr zur Natur stehe. Ich jedenfalls war noch nie ledig joggen und kam verheiratet zurück, weil mich ein Schwan angefaucht hat oder mir eine Baumnuss vor die Füsse gefallen ist. «Die Ehe ist die Basis einer Familie und besteht daher naturgemäss aus einem Mann und einer Frau, da es für die Fortpflanzung beide Geschlechter braucht.» Paare, die kinderlos bleiben, sollte man schleunigst herabstufen auf «Zivilstand: gut gemeint, aber leider nein».

«Die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau ist das Original. Alles andere (Homo-Ehe, Polygamie usw.) wären verfälschte Kopien.» Huch! Aber welcher Mann und welche Frau sind das Original? Und ehrlich: Die Ehe als Supertalentshow, wo man irgendwelchen Originalen nacheifern soll, es dabei aber höchstens bis zur Provinzversion von Céline Dion schafft, finde ich nun doch etwas salopp. «Die natürliche Ehe von Mann und Frau ist für unsere Gesellschaft zu wichtig, als dass wir zusehen können, wie sie demontiert wird.»

Da ist was durcheinandergeraten

Und weiter: «Die erklärten Gegner der Ehe finden sich in linksextremen, ultraliberalen, feministischen und atheistischen Kreisen. Sie werden von blauäugigen, zahnlosen Politikerinnen und Politikern sowie von linken und liberalen Medien unterstützt.» Ein bisschen tut mir dieses blauäugige, zahnlose Handwerker-Trüppchen, das morgens zur Arbeit anrückt, leid. Und wenn die Gestalten bald bei mir vorbeikommen, um meine Ehe abzumontieren, um diese der nächstbesten Lesbe in die Hand zu drücken, werde ich ihnen einen stärkenden Pausenbrei vorsetzen.

«Auch die Mehrheit der erwachsenen Schweizer Bevölkerung ist verheiratet und befürwortet somit diese Art der Paarbeziehung. Und nun soll dieses gesellschaftliche Erfolgsmodell ohne Not abgeschafft werden?!» Gemach. Bei einer Öffnung der Ehe muss sich niemand scheiden lassen, um sich einen gegenderten Zahnlosen anschrauben zu lassen. «Die Öffnung des Ehebegriffs führt zu einem Übergriff auf die natürliche Ehe, die ausschliesslich Mann und Frau gehört.» Oha, da ist was durcheinandergeraten. Wenn ich einen Mercedes kaufe, habe ich nicht die Marke Mercedes gekauft. Ich kann zwar den Diebstahl an meinem Wagen zur Anzeige bringen, nicht aber alle anderen Menschen, die dieselbe Marke fahren, als Diebe festnehmen lassen. Dies sind Besitzverhältnisse, wie wir sie in unserer Gesellschaft leben und schützen. Oder anders gesagt:

Wer glaubt, dadurch, dass er heirate, besässe er Exklusivrechte auf die Institution Ehe, ist nicht konservativ, sondern weltfremd. Bitte leben Sie Ihre Ehe weiterhin so kurios, wie Sie wollen, aber behaupten Sie nicht, dass dies irgendwie natürlich sei. Sonst müssen Sie hundertmal hintereinander «Dolly Partons Naturbusen» sagen.

