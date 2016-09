Es grassiert die Political Correctness

Die Vorzeige-Universität Yale hat die Fragestellung für das persönliche Statement beim Eintritt geändert. Das hat Folgen.

Amerika ist ein Land ohne Sicherheiten, die einzige, die es gibt, ist Bildung. Eine der angesehenen Ivy-League-Universitäten zu besuchen, gilt als Lebensversicherung. Türen öffnen sich, die vorher nicht einmal zu sehen waren. Bildung ist das letzte Sehnsuchtskapitel des amerikanischen Traums in entromantisierten Zeiten.

Wenn also eine der altehrwürdigsten Universitäten ihre Zulassungspolitik ändert, ist das von mehr als nur bildungspolitischer Bedeutung – der Akt wirft das Bild einer Zukunft voraus. Zu Beginn des akademischen Jahres im September hat die Yale University eine kleine, aber prägende Umwertung ihrer Bewerbungsanforderungen vorgenommen.

Am mehr als dreihundert Jahre alten College, an dem knapp sechs Prozent der Bewerber zugelassen werden, wurde die Fragestellung für das personal statement geändert, einen kurzen, aber alles entscheidenden Text, den Studienplatzbewerber einreichen, Selbstdarstellung und Stilprobe in einem.

Bislang schrieb man fünfhundert knappe Wörter frei über sich selbst, jetzt gilt es, in zweihundert Wörtern zwei von drei Fragen zu beantworten: Was man zuletzt mit echter «Begeisterung» gelernt habe; was man brennend gern tue; welcher «community» man sich aktiv zugehörig fühle. Ersetzt nun Leidenschaftspathos das liberale Leistungsideal?

Soziales Engagement für Teilchenphysiker

«Community» ist einer derjenigen amerikanischen Begriffe, die einen doppelten Boden haben – er meint schlicht die lokale Mikro-Gemeinschaft, der man sich zugehörig fühlt (Kirche, Chor, Sportverein). Verweist aber auch auf die sozio-ethnische Umgebung (hispanisch, afroamerikanisch). Wird ein zukünftiger Teilchenphysiker deswegen der beste sein, weil er sich sozial engagiert gezeigt hat, oder wird er nur ein vorzeigbareres Update des humanistischen Bildungsideals abgeben?

Amerikanische Kommentatoren deuten die Veränderung in Yale zurückhaltend: als Zeichen, dass die ohnehin schon auf «Diversität» und «Inklusivität» ausgerichtete Zulassungspolitik nun konkret umgesetzt werde. Dennoch stellt sich die Frage, ob nicht ausgerechnet an einem um lux et veritas, so das Motto von Yale, bemühten Ort aus einer klaren Agenda eine waberige Ideologie wird.

So war das vergangene Jahr wie keines zuvor in der Geschichte des amerikanischen Campus erschüttert von den seltsamen Beben erzwungener politischer Korrektheiten. Auf die Debatte um diskriminierungsfreie safe zones folgte zuletzt die Vorwurfskategorie der microagression, bei der selbst ein falsch ausgesprochener Studenten-Name schon Anlass folgenreicher Kritik am Professor werden kann.

Intuition und Formbewusstsein

Benachteiligung bemisst sich nun auch immer nach der Grenze, die unsichtbar gezogen wurde. Merkwürdigerweise scheinen aber gerade an den Elite-Zentren der Intelligenz, den Orten der liberal education, Intuition und Formbewusstsein durcheinander zu geraten.

Welche Welt entsteht, wenn als prägende Kraft Begeisterungsfähigkeit gilt? In diesem akademischen Jahr zumindest sieht es aus, als werde Diversität zum blässlichen Deckmantel eines Phänomens, gegen das der Begriff einst in Stellung gebracht wurde: Uniformität.

(welt.de/Mara Delius)