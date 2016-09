Fick dich, Sexyness

Das legendäre Space auf Ibiza muss einem Pool-Club weichen. Techno-DJ Carl Cox legte aus Protest ein sensationelles Abschluss-Set hin – Millionen schauen es sich online an.

Am Ende verdrückte er eine Träne – der Applaus und die Sprechchöre waren zu viel. Carl Cox, einer der dienstältesten Techno-DJs der Welt, hat zum letzten Mal im Space-Club auf Ibiza aufgelegt. Neun Stunden dauerte sein Auftritt in der Nacht zum Mittwoch, der 3000 Besucher morgens glückselig im Putzlicht stehend zurückliess.

Die richtig grosse Party startete danach. Cox stellte die Aufnahme des Sets online, innert Stunden wurde sie knapp drei Millionen Mal angeklickt und auf Facebook war die Hölle los. Hunderttausende gratulierten, kommentierten oder analysierten das Set. Die BBC listete die letzten zehn Tracks auf, die Cox gespielt hat. Die allerletzte Platte war keine Technoscheibe, sondern «The End» von den Doors.

Bombastisch? Pathetisch? Wahrscheinlich. Aber schliesslich war man auf Ibiza und nicht in einem hübsch verwahrlosten Berliner Club. Und es war tatsächlich das Ende einer Ära, das im Trockeneis und im Laserstrahlgewitter gefeiert wurde. Während 15 Jahren hat Carl Cox im Sommer das Space jeweils am Dienstag in einen Hexenkessel verwandelt. Nun hört der Engländer auf, weil der Club nächstes Jahr vom Ushuaïa-Besitzer übernommen wird. Ushuaïa ist ein Beach-Club auf Ibiza, der der Palladium Hotel Group gehört. Die Partys, die dort abgehalten werden, kennt man aus Miami Beach: Junge, gut betuchte Gäste tanzen zu kommerzieller elektronischer Musik im und um einen riesigen Swimming Pool.

Er könne nächstes Jahr durchaus Top-Ten-Hits auflegen – gegen eine Gage von einer Million Euro, so Cox mit einem Seitenhieb auf die DJs, die im Ushuaïa und nächstes Jahr wohl auch im Ex-Space tätig sind: David Guetta, Axwell oder Avicii. Aus Protest und als Machtdemonstration hat Cox sein letztes Set denn auch nur mit Vinyl und Plattenspielern bestritten – eine Kunst, die die meisten kommerziell ausgerichteten DJs nicht mehr beherrschen.

Carl Cox' 9-Stunden-Set.

Das Space eröffnete in den 80er-Jahren, als Ibiza noch als Hippie-Hotspot galt. Es war einer der ersten Superclubs der Welt mit einer Kapazität von mehreren Tausend Menschen, verteilt auf einen Aussenbereich und einen grossen Dancefloor mit einem Soundsystem, das Millionen kostete. In den 90ern war es das Flaggschiff der internationalen Clubkultur. Zwar war der Club bis heute rentabel, aber der Vertrag mit dem 80-jährigen Pächter und Cox-Freund Pepe Rosello läuft aus.

Gleichzeitig ist das Space halt doch ein Überbleibsel aus dem goldenen Rave-Zeitalter. Damals in den 90er- und Nullerjahren vermischten sich die Gäste zu einer kunterbunten Partymeute, die euphorisch rund um die Uhr feierte. Wenn am Morgen die einen gingen, kamen die anderen. Die vielbeschworene Unity der House Music, das grosse Miteinander im Rausch, war da spürbar.

Das mag heute naiv und nostalgisch anmuten, und tatsächlich zieht jetzt mit den Ushuaïa-Leuten mehr Coolness, Champagner und Sexyness ein. Ob die Nächte ähnlich lustig sein werden, muss sich zeigen. Natürlich war früher nicht alles besser, und nicht jeder Abend im Space berauschend, aber: Carl Cox hat die Latte mit seinem Abschlussabend hoch angesetzt.

