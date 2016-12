Gratistickets für Flüchtlinge

Dies ist eine Geschichte vom Scheitern. Sie beginnt vor vier Jahren, als ich im Zuge eines experimentellen Kurzfilms, den ich drehte und selbst finanzierte, einen jungen Mann aus Mali kennen lernte, einen Flüchtling, der in einem Bunker in einem Aussenbezirk einer Schweizer Stadt untergebracht war. Er hatte früher als Kameramann gearbeitet und half mir bei einigen Aufnahmen. Eine Bezahlung lehnte er ab.

Da er in einem Gespräch erwähnt hatte, wie gern er das Afro-Pfingsten-Festival in Bern besuchen würde, und mir klar war, dass er sich dies finanziell nicht leisten konnte, kam ich darauf, ihm als kleine Gegenleistung die Teilnahme an diesem Event zu ermöglichen. Ich schrieb die Veranstalter an. Sofort und ohne Umschweife stellten mir diese ein Gratisticket zur Verfügung, das Bahnbillett bezahlte ich. Später weitete ich die Aktion aus. Ich frage Kinobetreiber, Theater, Universitäten und Zirkusse um Eintrittskontingente für Flüchtlinge an.

Natürlich haben die meisten Asylsuchenden andere Interessen als eine Gastvorlesung, aber ich wollte sie für einmal nicht als Masse ansprechen, sondern als Einzelne und das Angebot um die üblichen Hüpf-, Tanz- und Kulinarikveranstaltungen erweitern. Ich wollte, dass diese Menschen, die normalerweise vom kulturellen Leben ausgeschlossen sind, in der Oper, im Theater, im Kino und vor Vorträgen sitzen, Popcorn essen und uns mit Zwischenreden nerven, dass sie unsere Aufführungen beklatschen oder aus Langeweile vorzeitig verlassen, oder schlicht: dass sie Teil der kulturellen Auseinandersetzung sind.

Teilhabe auf kultureller Ebene

Die Kinobetreiberin Kitag, das Theater Stadelhofen, das Basler Kindertheater und einige Häuser, die ungenannt bleiben wollen, schickten mir sofort Karten zu, die ich an Asylheime weiterleitete. Freundinnen in Bern, Biel und dem Zürcher Unterland folgten meinem Beispiel. Ich bewarb meine Aktion auf Facebook. Als Erstes schrieb mir eine Frau, doch bitte mit dem Quatsch aufzuhören und stattdessen mit einem Flüchtling spazieren zu gehen. Nur im persönlichen Gespräch komme man sich näher.

Aber ich wollte keinem näherkommen, denn das will ich beim herkömmlichen Schweizer Publikum ja auch nicht. Ich suchte keinen Austausch auf persönlicher, sondern Teilhabe auf kultureller Ebene. Andere Leute schrieben mir, dass es ungerecht sei, dieses Projekt für Flüchtlinge bereitzustellen, nicht aber für arme Schweizer. Ich antwortete, dass dies kein Projekt, sondern eine Initiative von mir sei und die Kritiker sie jederzeit um Gratistickets für arme Schweizer erweitern könnten und ich sie dabei unterstützen würde. Daraufhin hörte ich nichts mehr.

Als Drittes kamen die Bloggerinnen und Blogger. In ellenlangen Texten bezeichneten sie mich als arrogante Kulturschaffende, die den Flüchtlingen ihre eigenen Filme und Bücher aufdränge. Sie hatten in ihrer Wut übersehen, dass ich selbstverständlich nicht meine eigenen Werke aufführen wollte. Nach einigen Monaten beschloss ich, meine Aktion abseits der Öffentlichkeit weiterzuführen. Die Diskussionen blieben und raubten mir meine Energie. Nach einem weiteren halben Jahr hörte ich ganz damit auf, weil ich nicht mehr nachkam mit dem Beantworten von Kritikermails. Ich bin mit meiner ursprünglichen Idee gescheitert. Und trotzdem überlege ich, wie ich die Sache wieder aufnehmen könnte. Vielleicht muss man einmal scheitern, um es besser zu machen.

Güzin Kar ist Drehbuchautorin und Filmregisseurin. www.guzin.ch (baz.ch/Newsnet)