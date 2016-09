Grünkohl und Rüeblisaft

Das Farbunternehmen Pantone wertete die Farben in den Kollektionen grosser Modehäuser aus.

Wie schööön war die Modeschau von Gucci: Die Zuschauer sassen auf rosa­farbenen Bänken, man umwaberte sie mit weissem Rauch, tauchte den Raum in rotes Licht, und während die Models über den Teppich schwebten, rezitierte die feengleiche Sängerin Florence Welch Gedichte von William Blake.

Hätte Guccis Chefdesigner Alessandro Michele diese Kollektion stattdessen mittags an der Bahnhofstrasse vorgeführt, wäre die Wirkung mit Sicherheit nicht dieselbe gewesen. Das Einsetzen einer gewissen Irritation liesse sich bei grellem Tageslicht nicht vermeiden, und man würde sich fragen: Warum genau sollen nun gerade diese Retrokleider mit Anleihen aus der züchtigen Renaissance und verruchten Siebzigerjahre-Nachtclubs nun trendnah sein? Und weshalb soll man sie also im kommenden Frühling tragen?

Dass Guccis Kollektion während der Mailänder Modewoche so faszinierte und funktionierte, hat viel mit der Inszenierung zu tun. Unter anderem mit einer sorgfältig ausgedachten Farbwelt.

Hommage ans Fanatische

Vor knapp einer Woche veröffentlichte das Farbunternehmen Pantone seine Hitliste des kommenden Frühlings. Die zehn Gewinner ermittelte ein Team von Beobachtern und Experten, nachdem es die Kollektionen und deren Farbwelten an der New York Fashion Week Anfang September genau erfasst und ausge­wertet hatte.

Zehn Farben sind im Trendreport aufgelistet – und ihre Namen und Töne herrliche Referenzen an den herrschenden Gesundheitsfanatismus: «Grünkohl» ist ein mattes Grün, «Haselnuss» ein beiges Rosa und «Flame» eine Farbe, die einem schön ausgeleuchteten Glas Rüeblisaft gar nicht mal so unähnlich sieht. Man reagierte sofort: Der Modeblog «Man Repeller» etwa inszenierte die Top 10 gleich in Form von belegten Vollkornbrötchen.

Dass nun, zwei Wochen später, viele der Pantone-Trendfarben während der laufenden Schauen zu sehen sind, ist nicht verwunderlich. Viele Modehäuser verwenden die gleichen Inspirationen und Trendbücher oder kopieren in Windeseile innerhalb von Tagen Ideen von Labels, die ihre Kollektionen bereits gezeigt haben.

Nicht, dass Guccis Chefdesigner Alessandro Michele so etwas nötig hätte. Man will ja niemandem etwas unterstellen. Der Mann hat wohl einfach ein ganz einzigartiges Gespür für Farbe.

