Hazel Brugger erhält den Salzburger Stier 2017. Sie sei mit «viel schwarzem Humor und messerscharfem Verstand» gesegnet, begründete die Jury am Donnerstag in einer Mitteilung. Für das Kabarett sei Brugger, die in San Diego zur Welt kam, seit ihren ersten Auftritten 2010 «unverzichtbar» geworden. Die Sprachvirtuosin gewann die Poetry-Slam-Schweizermeisterschaft, schreibt Kolumnen für «Das Magazin» und steht mit ihrem abendfüllenden Programm «Hazel Brugger passiert» auf der Bühne. Auch in Deutschland absolvierte Brugger bereits erfolgreich Auftritte.

Die Preisverleihung findet am 5. und 6. Mai im Stadttheater Schaffhausen statt und ist somit praktisch ein Heimspiel für die Zürcherin. Moderiert werden die beiden Abende von Kabarettist Gabriel Vetter, der seinerseits den Salzburger Stier 2006 erhielt.

Der renommierte Kabarettpreis wird bereits zum 36. Mal vergeben, aber erst zum vierten Mal findet die Verleihung in der Schweiz statt. Preisträger sind jeweils Künstler aus der Schweiz, Österreich und Deutschland. Der österreichische Preisträger 2017 heisst Hosea Ratschiller, der deutsche Helmut Schleich. Die Auszeichnung wird jeweils von den öffentlich-rechtlichen Radiostationen der Schweiz, Österreich, Deutschland und Südtirol vergeben. (SDA)