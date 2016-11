«Heute Show» nennt Mario Barth «unglaublichen Trottel»

Mario Barth suchte in New York Demonstranten vor dem Trump Tower – und fand keine. Und das, obwohl die Medien doch darüber berichteten. Auf seiner Facebook-Seite machte er den angeblichen Skandal publik, und zog damit den Spott vieler Medien und Internetnutzer auf sich. Denn Barth irrte sich in einem kleinen, aber wichtigen Detail: dem Zeitpunkt der Proteste.

Auch die «Heute Show» widmete sich dem Thema . «Lassen Sie uns über Mario Barth reden», beginnt Satiriker Gernot Hassknecht die neueste seiner Tiraden. Der sei gerade in New York gewesen und habe schon wieder etwas aufgedeckt. Nämlich: Es gebe gar keine Anti-Trump-Demos.

Doch nach Ansicht von Hassknecht zeige der Beitrag vor allem auf, was Barth «für ein unglaublicher Trottel ist». Vor dem Trump Tower waren zu dem Zeitpunkt tatsächlich keine Demonstranten zu sehen. Doch die Proteste gegen Trump gab es nicht vormittags, sondern abends.

«Guck mal lieber nach, ob da wirklich Krieg ist.»

Dieser Fakt sei aber egal, tönt Hassknecht. «Man darf der Lügenpresse nichts mehr glauben.» Hassknecht selbst habe immer wieder in der Lügenpresse gelesen, dass Barth ein Komiker sei. «Ich habe ihn neulich bei RTL gesehen und muss sagen: Nee.»

In einem zweiten Einspieler macht sich das «Heute Show»-Team über eine weitere Ankündigung Barths lustig, dass man bei RTL nun ein neues Sendeformat plane. In «Mario live vor Ort» werde er sich dann angucken, ob es auch stimmt, wenn die Presse mal wieder etwas sage.

«Oh ja. Bitte mach das», grätscht Hassknecht dazwischen. Er habe gerade gelesen, dass der IS in Mossul kämpfe. «Guck mal lieber nach, ob da wirklich Krieg ist.»

Barth hatte zuvor in dem Facebook-Video erzählt, er habe in deutschen Zeitungen von Demonstrationen gegen Trump gelesen. Ironisch sagte Barth darin: «Und Sie hören’s im Hintergrund, wahnsinnige Demonstrationen, Tausende und Abertausende von Menschen drehen völlig durch.»

Barth kriegt «seit 15 Jahren auf die Fresse»

Im Video, das auf Facebook mehr als 1,4 Millionen Mal aufgerufen wurde, war davon nichts zu sehen. Dort standen lediglich Touristen und machten Fotos.

In einem Video am Montag nahm Barth Stellung zu der Kritik und zeigte sich uneinsichtig. Er erklärte: «Ich mache meine Comedy, und ich lasse es einfach so raus.» In Richtung Medien sagte er: «Seit 15 Jahren kriege ich auf die Fresse von der Presse.»

Immer werde ihm vorgeworfen, sich nur mit dem Thema «Mann–Frau» zu beschäftigen. «Jetzt bin ich einmal vorm Trump Tower und mach so ’ne Nummer – und was passiert?» Das sei nun auch wieder verkehrt. (dpa/Die Welt)