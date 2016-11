Was kann ich gegen meine Einsamkeit tun?

«Frequently asked questions» sind häufig gestellte Fragen. Das wird mit FAQ abgekürzt. Über die Einsamkeit stellt man sich besonders häufig Fragen. Hier sind die allerhäufigsten Fragen über die Einsamkeit. Und Antworten.

Was ist Einsamkeit?

Einsamkeit ist das mächtigste Gefühl von allen, grösser noch als die Liebe, denn die Liebe muss man mit anderen teilen. Einsamkeit ist wie Croc-Schuhe: unfassbar hässlich und trotzdem von so vielen getragen, obwohl keiner stolz darauf ist. Und Einsamkeit ist Thema für mittelmässige Pointen, weil man Dinge, die man ernst nehmen muss, zeitweise unbedingt nicht ernst nehmen darf, um ihnen die Macht zu nehmen.

Was ist nicht Einsamkeit?

Allein-Sein bedeutet nicht unbedingt Einsamkeit. Einsame geniessen nicht einen zweiwöchigen Aufenthalt auf einer Alm, sondern sind fundamental unglücklich.

Wo kommt Einsamkeit häufig vor?

Einsamkeit ist der Löwenzahn unter den Gefühlen und setzt sich unter den unwahrscheinlichsten Bedingungen durch. Man kann in Beziehungen unglücklich sein, an Arbeitsplätzen, in Grossstädten, in Familien. Es heisst oft, heute seien mehr Menschen unglücklich, weil die klassische Grossfamilie nicht mehr bestehe.

Jeder, der mal in der Pubertät war, weiss aber, dass man sich auch dort sehr fremd und sehr allein fühlen kann. Wahrscheinlich war Einsamkeit immer schon da, nur wird sie erst heutzutage zum Thema gemacht. Weil wir doch alle so viele Gefühle haben. Weihnachten ist die Primetime für Einsamkeit, es gibt sie aber das ganze Jahr über, solange der Vorrat reicht, und der Vorrat reicht immer.

Kann Einsamkeit auch nützlich sein?

Ja, wenn Sie zum Beispiel eine Lebensmittelkette sind. Dann können Sie das Gefühl für einen rührenden Weihnachtsfernsehspot benutzen, mit dessen Hilfe Sie viel Lebkuchen verkaufen werden. Ansonsten nützt Einsamkeit oft Philosophen. Die schreiben dann dicke Bücher mit komplizierten Titeln. Höchstwahrscheinlich wartet der Buchmarkt aber nicht darauf, dass sämtliche Einsame der Republik mit Manuskript-Titeln wie «Der Imperativ der Schweigsamkeit» oder «Der Imperativ der Schweigsamkeit – Teil 2» an die Tür klopfen. Eine Studie hat zwar bewiesen, dass intelligente Menschen mit weniger Freunden zufriedener sind, aber auf die Dauer tröstet einen das auch nicht, vor allem, wenn man bemerkt, dass man nicht nur kreuzunglücklich, sondern in der Konsequenz auch noch ziemlich beschränkt sein muss. In den allermeisten Fällen ist Einsamkeit also weder Inspirationsquelle noch Stoff für rührende Edeka-Werbungen, sondern vor allem ein lähmendes, hilfloses Gefühl, knapp unter der Luftröhre, manchmal überall.

Ist Einsamkeit gefährlich?

Jedes negative Gefühl ist gefährlich, erst für das Individuum, dann für die Gesellschaft. Mit Einsamkeit verhält es sich wie mit Angst, wird ihr nicht auf den Grund gegangen, wird sie nicht konfrontiert, regieren Trumps. Einsamkeit kann zu Depressionen führen, zu Amokläufen, zu Protestwahlen, zu hämischen Tweets. Nur sehr selten führt Einsamkeit zu spirituellen Erweckungserlebnissen. Und selbst die Erleuchteten rennen ja schnell danach wieder ins Dorf zurück, um allen davon zu erzählen, wie super die Einsamkeit für sie war.

Muss der Staat etwas für einsame Menschen tun?

Nein, die Priorität des Staates ist wirtschaftliches Wachstum, nicht das Wohlbefinden seiner Bürger.

Kann man sich in Einsamkeit verlieben?

In Russland hat ein Mann eine Pizza geheiratet. Es ist alles möglich. Das macht es nicht empfehlenswert.

Was hilft gegen die Einsamkeit?

Vereinssport. Geschwister anrufen. «Unheilig» oder andere grauenhafte Musik so laut aufdrehen, bis die Nachbarn kommen. Dem Nachbarn Tee anbieten. Keinen Tee dahaben. Mit dem Nachbarn Tee kaufen gehen. Das Geld vergessen. Mit dem Nachbarn noch mal zurückgehen müssen. Den Nachbarn bei sich in der Wohnung einsperren.

Was noch?

Tindern. Haustiere. Reisen. Therapie. Bedürftigen helfen. Lächeln. Manchmal: nichts. Zu oft: nichts.

Was hilft nicht gegen Einsamkeit?

Einsamkeit zu googlen und Artikel über Einsamkeit. (Ronja von Rönne/Die Welt)