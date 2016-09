Clown trifft Todesengel – Worauf es am Ende ankommt

Der Münster-«Tatort» hat sich mit «Feierstunde» ein neues Branding gegeben: Boerne ist am Verrecken, und wir staunen.

Der erste Mord im neuen Münsteraner «Tatort» ist gar keiner. Sondern bloss die Gewaltfantasie eines rachetrunkenen, durchgeknallten Kollegen von Professor Boerne. Aber man darf sich von diesem schlappen Start des 30. Falls von Hauptkommissar Thiel und Rechtsmediziner Boerne nicht täuschen lassen: In der «Feierstunde» wirds später richtig bodenständig blutig. Drehbuchautorin Elke Schuch hat den Kultkomikern des «Tatort»-Universums spannungstechnisch eine Frischzellenkur verabreicht.

Und es ist ganz schön mutig, die Show der zwei legendären Clowns (Axel Prahl und Jan Josef Liefers), die vom wechselseitigen Beschuss lebt, einfach aufzubrechen: Da bekommt Boerne eine millionenschwere Unterstützung für sein Mumien-Forschungsprojekt und geht in einem Edellokal Party machen, derweil der rückenschmerzgeplagte, missmutige Thiel einen Selbstmord nicht auf sich beruhen lassen kann und nach Dienstschluss weiter recherchiert. Hat sich die Schwerkranke wirklich selber mit einer Pumpgun ins Gesicht geschossen? Wo ist die Waffe abgeblieben? Hat der Mann der Toten, der auch von der Bildfläche verschwunden ist, sie mitgenommen?

Alberich ganz gross!



Boerne doziert also in gewohnt eitler Partylöwenmanier vor der Festgemeinde, dass keiner dem Tod entkommt – nichtsahnend, dass er selbst bald dreiviertelstot alle Viere von sich streckt. Thiel lernt inzwischen die Psychiaterin (die beachtliche Thalia-Actrice Oda Thormeyer) des abgetauchten Witwers kennen: Sie verlor früh die Eltern und hält sich für parapsychologisch begabt. Seit langem war der Mann der chronisch Kranken bei ihr in Therapie: Er forschte am gleichen Institut wie Boerne, um die Muskelerkrankung seiner Frau heilen zu können, und hasst seinen erfolgreicheren Kollegen abgrundtief. Dass seine Frau sich getötet hat – ein Brückenschlag zum Luzerner «Tatort» über Sterbehilfe –, verwandelt ihn endgültig in einen Krieger auf irrem Feldzug. Die Clowns treffen auf Todesengel. So weit, so abgedreht.

Aufgedreht hat die Chose Regisseur Lars Jessen – mit einer sehr soliden Bildsprache für das intensive Geiseldrama-Kammerspiel in dem Lokal, wo der rasende Witwer (Peter Jordan, etwas zu klischiert verdruckst) seine Rache übt. Zugleich lässt Jessen es draussen knistern: Thiel und seine Assistentin haben ordentlich zu tun, sogar ein paar Witze fallen dabei ab. Und Boernes rechte Hand «Alberich» (Christine Urspruch) läuft draussen wie drinnen zu Hochform auf. Am Schluss ist jeder anders, als es den Anschein hatte. Und so stellt «Feierstunde» zudem ohne falsche Scham Fragen zu Sinn und Unsinn von Forschung und überhaupt zum richtigen Leben im Falschen: Worauf kommts am Ende, im Angesicht des Todes, wirklich an?

Das Münsteraner Ulknudelformat wurde moralisch wie dramaturgisch aufgerüstet: nicht zum Knaller, aber doch zur ansehnlichen Brandingerweiterung. Ungemütlich nah fährt der Film an die Verrohungen heran, die das Berufleben und die alltäglichen Ablenkungsmanöver so mit sich bringen. Zu denen gehört übrigens auch dieser total passable Sonntagabendkrimi!