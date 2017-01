Der Sonnyboy und die Schattenseiten

Und dann versagt ihm die Stimme. Ausgerechnet ihm, der sonst als Co-Kommentator des Lauberhornrennens zu jedem Sprung, jeder Kurve, jedem Fahrerfehler etwas zu sagen weiss. Jetzt aber sieht man, wie Bernhard Russi hadert. Mit diesem einen Sturz, 1975 in Kitzbühl, beim Rennen, das er so dringend gewinnen wollte, für seinen sterbenden Vater, als Abschiedsgeschenk.

Bernhard Russi – die Schweiz kennt ihn als Skiass mit Berglercharme, als Tausendsassa, der Pisten baut und Rennen analysiert, als Naturbursche, der auch mit 67 noch klettert und unverschämt gut aussieht. Über diesen Sympathieträger und Schweizer Nationalhelden hat der Filmemacher Michael Bühler nun einen «Dok» gedreht – einen nachdenklichen. «Man sagt, ich sei ein Sonnyboy», hören wir Russi zu Beginn noch sagen. Doch in diesem Film werden die Wolken tief über der Schöllenenschlucht hängen, die Musik wird düster sein, und Bernhard Russi selber wird uns erklären, dass in seinem Leben nicht immer nur die Sonne schien.

Russi, der Selbstkritische

In «Von hohen Gipfeln und dunklen Tälern» zeigt uns Bühler einen Bernhard Russi, der neben sportlichen und beruflichen Erfolgen eben auch eine Reihe von Schicksalsschlägen erleben musste. Es ist das erste Mal, dass Russi so offen darüber spricht: «Mein Vater ist gestorben, als ich ihn am meisten gebraucht habe. Meine Frau kam in einer Lawine ums Leben. Meine kleine Schwester ist seit frühester Kindheit schwer behindert. Mein Bruder starb innert weniger Stunden an einer Infektion.»

Glatt erschlagen könnte einen diese Dichte von Tragik. Doch Michael Bühler bewahrt den «Dok» vor zu viel Melodramatik. Zeitebenen werden gegengeschnitten: Der junge Russi trainiert, der erfahrene Russi baut in Korea die Piste für Olympia 2018. Der junge Russi badet in Fanpost, der gesetzte Russi besucht seine Schwester im Heim. Und der Protagonist selber führt als nüchterner und äusserst selbstkritischer Erzähler durch den Film; gesteht die jugendliche Grossspurigkeit, gesteht die Selbstzweifel und den Hang zum Verdrängen ein.

Finale vor der Alphütte

Nur ab und an wirkt der «Dok» etwas überfrachtet. Etwa, wenn so nebenher auch noch die kritischen Aspekte am Pistenbau angeschnitten werden sollen. Oder wenn die Russis Kinder und Enkel zum kitschigen Finale vor der Alphütte empfangen. Dennoch: Michael Bühler ist ein berührendes Porträt gelungen. Über einen, der am Leben gewachsen ist und der jetzt sagt: «Ich bin glücklich.» Der Zuschauer gönnt es ihm, dem Bernhard Russi, dieser Art Schweizer Held – und wünscht sich dann dessen Gelassenheit. (Tages-Anzeiger)