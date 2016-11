Die PS-Priester sind zurück

Jeremy Clarkson wäre nicht Jeremy Clarkson, hätte er in seiner Rückkehr auf die TV-Bildschirme nicht eine letzte Abrechnung mit dem ehemaligen Arbeitgeber platziert.

Da düst er also im Mustang durch die Wüste Kaliforniens, begleitet von seinen Kollegen James May und Richard Hammond und einem «Mad Max»-Konvoi aus allerlei Autos. Kurz zuvor hat er im regnerischen London seinen BBC-Badge abgegeben, mit traurig-reuigem Gesicht, versteht sich. Doch das liegt nun alles hinter ihm. Das Leben ist Sonnenschein, die Freiheit der Strasse und eine Art «Burning Man»-Festival.

Da ist sie nun also, «The Grand Tour», die neue Autosendung von Amazon Prime. 200 Millionen US-Dollar will der Streamingdienst in den kommenden Jahren für drei Staffeln ausgeben. 2,5 Millionen US-Dollar allein soll schon die Eröffnungssequenz in der Wüste gekostet haben; ein einziges grosses Geldfeuer, aus dessen Flammen der Rauch in Form eines Mittelfingers Richtung BBC aufsteigt.

Die ewig gleichen Witze

Diese hatte Jeremy Clarkson bekanntlich als Moderator von «Top Gear» geschasst. Doch in der Folge wurde ihre Neuauflage der Erfolgssendung zum Rohrkrepierer. «Top Gear» ohne Clarkson/Hammond/May funktionierte nicht.

Clarkson/Hammond/May wiederum scheint der Verlust des Labels «Top Gear» wenig zu stören. Der frenetische Publikumsapplaus zu Beginn zeigt: Die drei sind und bleiben die Hohepriester der Pferdestärken.

Trailer zu «The Grand Tour» (Quelle: Youtube/«The Grand Tour»)

So machen sie mit «The Grand Tour» denn auch dort weiter, wo sie vor eineinhalb Jahren aufgehört haben. Und genau da zeigen sich schnell einmal die Schwachstellen der Sendung: Zu oft haben wir sie gehört, die Witze über Hammonds geringe Körpergrösse und Mays Langsamkeit. Egal wie viele Sticheleien und Spässchen sich die Moderatoren um die Ohren hauen, einen ereignislosen Test von drei Hybridboliden retten sie damit nicht. Und egal wie viele Luftaufnahmen und Farbfilter Produzent Andy Wilman in die Sendung stopft, die Ästhetik vermag Überlängen auf die Dauer nicht zu kaschieren.

Wie alternde Rocklegenden

Man könnte nun weiter lamentieren über all die Schönheitsfehler von «The Grand Tour». Vielleicht muss man sich aber auch fragen: Müssen Clarkson/Hammond/May und ihr Konzept einer Autoshow überhaupt noch innovativ sein? Vielleicht sind die drei nämlich längst das Pendant zu jenen alternden Rocklegenden, die immer weitertouren. Neue Songs gab es schon lange nicht mehr. Aber die Fans gehen an die Konzerte, weil sie die alten Hits hören wollen. Die von damals, als alles noch frisch war und aufregend. (Tages-Anzeiger)