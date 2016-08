Die Stars trällern im Range Rover

Adele, Michelle Obama, Red Hot Chili Peppers – alle machten sie schon bei «Carpool Karaoke» mit. Das Format ist längst mehr als ein Youtube-Phänomen.





Beinahe wäre es ja nichts geworden mit «Carpool Karaoke». Nein war die Antwort, die James Corden und sein Produzent erhielten, als sie Mariah Carey für die erste Folge ihres neuen Formats gewinnen wollten. In einem Auto Lieder mitsingen? Zusammen mit einem unbekannten britischen Moderator? Wohl kaum!

Sie liess sich dann aber doch noch überzeugen, Mariah Carey. Und so sah das amerikanische Fernsehpublikum im März 2015 in der «Late Late Show with James Corden» zum ersten Mal «Carpool Karaoke»: Mariah Carey und der pummelige James Corden in einem Range Rover irgendwo auf den Strassen von L.A. Sie imitierte einen südenglischen Akzent, er sang «Vision of Love», das Publikum war begeistert. Mehr noch: Drei Tage nach der Sendung hatte der fünfminütige Clip bereits 15 Millionen Klicks auf Youtube.

Seither ist das Format zu einem popkulturellen Phänomen geworden. Justin Bieber, die Red Hot Chili Peppers, First Lady Michelle Obama und jüngst Britney Spears – sie alle sassen schon mit Corden im Auto. Und jedes Mal wurde diese Mischung aus Interview, Roadtrip und Karaokeabend wieder von neuem zum Internethit.

Inbrünstiger Gesang, Witze zum Übergewicht

Man sieht schnell, weshalb das Format so erfolgreich ist. James Corden inszeniert sich bewusst als liebenswürdiges Schlitzohr und vor allem: als Fan. Seine Sprüche und Spässe gehen stets nur gerade so weit, dass sie in den USA noch als typisch britisch durchgehen; lieber mokiert sich Corden über sich selber und sein Übergewicht. Dazwischen singt er inbrünstig (und tonsicher) die Lieder der Stars und blickt verzückt auf den Beifahrersitz, als sei jeder einzelne seiner Gäste sein grösstes Idol. Die Stars wiederum dürfen ihre Nahbarkeit zelebrieren. Das ist unterhaltsam, auch wenn es vorhersehbar ist.

Bisher die erfolgreichste Episode des Formats: «Carpool Karaoke» mit Adele.

Allemal bemerkenswert ist der Aufstieg von Corden. Bevor er die Moderation der «Late Late Show» übernahm, kannte den 38-jährigen Schauspieler, Komiker und Autor ausserhalb von Grossbritannien kaum jemand. Dort hatte er sich vor allem als charmanter Chaot Smithy aus der BBC-Sitcom «Gavin and Stacey» ins Herz der Zuschauer gespielt.

In den USA mauserte sich Corden innert kürzester Zeit zu einem der Aushängeschilder des neuen Late-Night-Television. Das Motto: Klassischer Small Talk à la Jay Leno reicht nicht mehr, um das Publikum bei der Stange zu halten; heute braucht es «Partyatmosphäre», wie Corden es nennt. Also werden die Stars zu Rap-Battles und anderen Wettkämpfen aufgeboten. Und der Produzent der Sendung konsultiert am Folgetag nicht mehr die Einschaltquoten, sondern die Youtube-Hits.

Apple kauft das Format

Die Idee zu «Carpool Karaoke» hatte James Corden bereits 2011. Damals fuhr er als Smithy für die Wohltätigkeitssendung «Red Nose Day» mit George Michael durch London. Der Ursprung des Formats: Corden als Smithy mit George Michael.

Für Corden wurde das Format seither zur Goldgrube: Diesen Sommer verkaufte er die Idee an Apple Music, welches daraus eine eigenständige, sechzehnteilige Serie produzieren wird. Auch die Musikbranche reibt sich längst die Hände: Lieder, die Corden und seine Gäste singen, verzeichnen in den Tagen nach der Sendung schon mal einen Streaming-Zuwachs von 22 Prozent. Die digitalen Absätze steigen bisweilen um 70 Prozent. Nein sagen zu einem Auftritt bei «Carpool Karaoke»? Wohl kaum! (Tages-Anzeiger)